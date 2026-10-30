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L’ancien attaquant du FC Barcelone Thierry Henry a couvert d’éloges le Real Madrid après sa victoire cruciale 2-1 face à son ancien club lors du Clasico. Le Français a été particulièrement impressionné par la prestation de Jude Bellingham, qualifiant d’« absolument incroyable » la domination de l’international anglais au milieu de terrain.

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Henry salue le bloc compact du Real Madrid

Henry a reconnu avoir été très impressionné par l’organisation tactique du Real Madrid lors de sa victoire cruciale 2-1 dans le Clasico face au Barça, son ancien club. S’exprimant après cette affiche du week-end, le Français a souligné que c’était la première fois cette année qu’il voyait le Real Madrid jouer de façon aussi compacte et résistante.

Selon Henry, le Real Madrid a été extrêmement difficile à battre ce jour-là, concédant très peu d’occasions franches tout en restant très dangereux en contre-attaque. Malgré son attachement naturel au Barça, Henry n’a pas hésité à saluer la prestation d’ensemble du club de la capitale.

La prestation hallucinante de Bellingham

Si Kylian Mbappe a attiré toute l’attention avec ses deux buts et le titre officiel d’homme du match, Henry a réservé des éloges particuliers à l’international anglais Bellingham. L’ancien attaquant d’Arsenal s’est dit totalement admiratif de l’apport du milieu de terrain dans tous les aspects de cette victoire cruciale. Au micro de Betway, Henry a expliqué à quel point sa prestation individuelle l’avait impressionné.

« C’était la première fois cette année que je voyais le Real Madrid jouer comme ça, a souligné Henry. L’équipe était compacte, concédait peu d’occasions, était très difficile à battre et solide en contre-attaque. »

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« Kylian Mbappe a marqué deux buts et a été désigné homme du match, mais Jude Bellingham ? Waouh. Sa façon de jouer m’a rappelé le match de l’Angleterre au Mexique. Il conservait le ballon, se retournait face à ses adversaires, obtenait une faute, trouvait une passe ou avançait lui-même. Je dois vraiment lui tirer mon chapeau : sa façon de jouer était tout simplement hallucinante. »

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Mourinho répond à ses détracteurs

Cette victoire cruciale a également permis à l’entraîneur Mourinho d’envoyer un message fort, alors qu’il faisait face à des pressions extérieures avant cette rencontre majeure. Henry a rappelé que certains doutaient encore de la capacité du technicien réputé à obtenir des résultats dans les grands rendez-vous, mais que ce résultat avait clairement démontré que ses qualités tactiques étaient toujours là.

« Bravo à Mourinho, a ajouté Henry. Certains se demandaient s’il en était encore capable, et il a montré que oui. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas se permettre de perdre, car un écart de neuf points, avec cette différence de buts, aurait été très difficile à combler. »

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« La route est encore longue. Tout le monde pensait qu’il serait très difficile d’arrêter Barcelone, mais c’est justement pour cela que ces choses-là sont si difficiles à prévoir. Barcelone a été exceptionnel lors des 10 premiers matches, puis, soudain, le club perd contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Bien sûr, je soutiendrai toujours Barcelone en Espagne et ce n’est jamais agréable de perdre le Clasico, mais je dois reconnaître que le Real Madrid mérite des félicitations. »

La course au titre reste imprévisible

Ce résultat a complètement relancé la course au titre en Espagne. Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place du classement de la Liga, avec 24 points récoltés en dix matches. Il s’agit, en revanche, de la première défaite en championnat cette saison pour l’équipe de Hansi Flick. Malgré sa première place avec 27 points, le Barça ne compte désormais plus que deux points d’avance sur l’Atletico Madrid, deuxième.