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Ancien attaquant des équipes de jeunes de São Paulo, Thierry Henry Santos Souza a engagé une action en justice contre le club brésilien. Il réclame près de 5 millions de réaux (700 000 livres sterling) de dommages et intérêts pour la manière dont ses blessures ont été prises en charge. L’espoir de 19 ans affirme que le club de première division a négligé sa santé physique lors de plusieurs pépins survenus pendant son passage au centre de formation.

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Un jeune attaquant saisit le tribunal du travail

Henry a saisi le tribunal du travail contre son ancien club afin que São Paulo réponde des « accidents du travail » qu’il affirme avoir subis au sein de ses équipes de jeunes, selon ESPN Brasil. Arrivé au club à 13 ans avant de signer son premier contrat professionnel à 16 ans, en 2023, l’attaquant a subi cinq blessures distinctes touchant ses genoux, sa cuisse, sa cheville, sa main et sa région pubienne. Il a finalement demandé à quitter le club en mars.

Ses avocats dénoncent une prise en charge négligente

Les avocats de l’adolescent accusent le club de « faute médicale ». Ils évoquent notamment un épisode survenu en janvier : des examens réalisés dans le cadre de son assurance maladie privée avaient révélé une ostéite pubienne et un œdème fessier, mais le personnel du club l’avait placé dans un « programme d’entraînement préventif » avant de l’autoriser à reprendre l’entraînement. Le joueur affirme également que les médecins l’ont autorisé à jouer l’an dernier, huit jours seulement après que des tests avaient mis en évidence un déficit musculaire de 34 % au niveau de son quadriceps droit.

Par l’intermédiaire de ses avocats, le joueur a déclaré : « Le litige ne porte pas sur la question de savoir si le joueur a été blessé, le club le reconnaît lui-même par écrit, mais sur les raisons pour lesquelles un employeur de premier plan, doté d’un service médical structuré, a enregistré une déchirure ligamentaire comme une “tendinopathie d’Achille”, a autorisé la reprise avant la guérison des blessures et a répondu à une ostéite pubienne par un “travail préventif”. »

La clause libératoire illustre un potentiel perdu

Imputant au club des « défaillances médicales » qui ont entravé sa carrière, le jeune joueur a mis en avant la clause libératoire de 60 millions d’euros (360 millions de reais) figurant dans son contrat de 2023. Ses avocats ont fait valoir : « Le contrat révèle ce que le club lui-même envisageait pour le joueur : un attaquant de 1,93 m doté d’une clause libératoire de 60 millions d’euros pour l’étranger et d’une grille salariale liée à sa promotion en équipe première. C’est cette trajectoire de carrière que la prise en charge médicale a compromise. »

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Sa demande officielle s’élève à 4 247 291,80 reais au titre de la perte de revenus, des congés payés non rémunérés, du préjudice moral, des pénalités contractuelles et des frais médicaux passés et futurs. Le montant approche les 5 millions de reais une fois ajoutés les 15 % d’honoraires d’avocat. Toutefois, des sources au sein du centre de formation de Cotia affirment que l’attaquant a manqué d’application, d’éthique de travail et d’engagement après la prolongation de son contrat, ce qui aurait conduit les entraîneurs à progressivement l’écarter.

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Le géant brésilien attend une notification officielle

São Paulo n’a pas encore reçu officiellement les documents judiciaires et n’a donc pas été formellement informé des accusations précises visant son personnel médical. Les responsables du club comptent examiner attentivement le dossier dès qu’il leur sera notifié, avant de publier une déclaration sur le litige. La décision du tribunal du travail concernant le dossier médical de l’attaquant déterminera si le club brésilien devra verser une somme conséquente à six chiffres.