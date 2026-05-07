Thierry Henry évoque longuement à la télévision les joueurs néerlandais : « J'avais un poster de lui »

Dans les studios de CBS Sports, Thierry Henry a livré un exposé de plusieurs minutes sur le football total, une philosophie qu’il attribue à trois Néerlandais.

« L’arbre généalogique du football total », voilà ce que Henry nous enseigne ce mercredi soir. L’occasion immédiate est la rencontre entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, où les deux entraîneurs – Vincent Kompany et Luis Enrique – sont eux aussi deux adeptes du football total.

L’ancien attaquant remonte aux sources du football total : « Tout a commencé avec Rinus Michels. Ce petit pays qu’est les Pays-Bas a inventé quelque chose que le reste du monde du football a adopté », explique-t-il sur CBS Sports.

« Beaucoup se souviennent encore de la finale de la Ligue des champions 1971. L’Ajax a battu le Panathinaïkos grâce à des buts de Dick van Dijk et Arie Haan. C’était le début. Ils ont dit : c’est ainsi que nous voulons jouer et nous pouvons aussi gagner de cette manière. »

L’arbre généalogique du football total poursuit ensuite son développement à Barcelone. « Michels et Cruijff sont partis en Espagne », rappelle Henry. « Cruijff incarnait l’idée de Michels sur le terrain. Ils ont battu le Real Madrid 5-0 et ont ensuite été sacrés champions d’Espagne pour la première fois en quatorze ans. Aux Pays-Bas comme à Barcelone, c’est un dieu. »

Il évoque enfin l’Euro 1988, où Michels offrit aux Pays-Bas leur unique grand titre. « Les gens se demandaient : peut-on aussi gagner ainsi avec l’équipe nationale ? J’avais un poster de ce but de Marco van Basten en finale dans ma chambre. Je l’admirais quand j’étais enfant. »

« Entre-temps, Cruijff s’était lui aussi lancé dans une carrière d’entraîneur », poursuit Henry. « Tout comme Michels : d’abord à l’Ajax, puis au Barça. En 1987, il remporte la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe grâce à un but de Van Basten. En 1992, il conquiert la Coupe d’Europe avec le club catalan. Mais en 1994, Barcelone s’incline 4-0 face à l’AC Milan en finale de la Ligue des champions. »

« Tout le monde pensait que le football total était révolu. Mais ce style n’a pas disparu ce jour-là. » Selon Henry, c’est grâce à un autre Néerlandais : Louis van Gaal. Ce dernier a ajouté une dimension tactique au football total, assure-t-il.

« Ce choix a débouché sur ce que nous avons vu la semaine dernière entre Kompany et Enrique (lors du match PSG-Bayern, conclu sur le score de 5-4, ndlr), mais tout a commencé avec Rinus Michels. Un petit pays comme les Pays-Bas a créé quelque chose que tout le monde a suivi. Un héritage. »