Thierry Henry élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la Premier League par les internautes de la BBC

Les internautes de la BBC ont voté pour le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Premier League, créée en 1992.

Thierry Henry vient d'être élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la sur un sondage proposé par la BBC. L'attaquant, passé par de 1999 à 2007 puis pour une dernière pige en 2012, arrive largement en tête avec 45% des voix.

En huit saisons passées sous le maillot des Gunners, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de (51 réalisations) a inscrit 228 buts en 375 apparitions et remporté notamment la Premier League à l'issue d'une saison 2003-2004 exceptionnelle, bouclée sans la moindre défaite en 38 journées. Un passage plus que remarqué dans le nord de la capitale anglaise qui lui a valu d'avoir sa statue devant le nouveau stade des Gunners, l'Emirates Stadium.

Henry devance Cristiano Ronaldo et un autre français, Eric Cantona, passé par dans ce classement. Avec respectivement 14 et 12% des votes, le Portugais et le Français complètent le podium des votes. Un troisième français figure lui aussi dans ce classement avec Patrick Vieira. L'actuel entraîneur de Nice a récolté 2% des suffrages.

Enfin, parmi les joueurs encore en activité dans le Royaume, on retrouve Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire de (8%), accompagné de ses coéquipiers Vincent Kompany (2%) et David Silva (2%). Enfin, la gardien de Manchester United David De Gea s'est vu créditer de 1% des voix, tout comme Petr Cech, désormais remplaçant à Arsenal et qui prendra sa retraite à le fin de la saison.