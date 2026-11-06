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Mohamed Saeed
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Thierno Barry vole la vedette ! L’attaquant d’Everton lance un avertissement à Erling Haaland, tandis que l’équipe de Moyes surmonte une frayeur face à Coventry et poursuit son impressionnante série de victoires

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Thierno Barry a poursuivi son ascension remarquable en inscrivant un doublé coup sur coup pour offrir à Everton une victoire -3-1 contre Coventry City vendredi soir. Le nouveau fer de lance de l’attaque d’Everton permet ainsi à son équipe de grimper à la cinquième place de Premier League, au terme d’une semaine durant laquelle David Moyes a franchi un cap historique dans sa carrière d’entraîneur du côté bleu du Merseyside.

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Barry brille et propulse Everton dans le top 5

Le regain de forme d’Everton ne s’est pas démenti au Hill Dickinson Stadium, malgré un début de match poussif qui l’a vu concéder l’ouverture du score sur une frappe de Yann Gboho au début de la seconde période. Barry a ensuite renversé la rencontre en inscrivant deux buts en l’espace de cinq minutes, confirmant son impressionnante dynamique personnelle. Everton signe ainsi une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, après avoir battu Newcastle à deux reprises puis surmonté ce rendez-vous délicat face à une équipe de Coventry accrocheuse.

Ce succès revêt une importance particulière pour David Moyes, qui a officiellement égalé le record de Harry Catterick, avec 592 matches sur le banc d’Everton. Si l’héritage de Catterick repose sur des titres majeurs, Moyes mène aujourd’hui un renouveau qui a permis à Everton de passer devant son rival Liverpool au classement. L’équipe a réussi cette nouvelle performance malgré l’absence persistante de Jack Grealish, toujours écarté à la suite d’un manquement disciplinaire, signe que le système tactique de Moyes fonctionne à un haut niveau malgré les problèmes liés à certains joueurs.

Après le doublé de Barry, Moyes prévient Haaland

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Avant le match, Moyes avait suggéré avec malice que l’homme fort de Manchester City « devrait s’inquiéter » de la concurrence pour le titre de finisseur le plus efficace de Premier League. Si ce genre de comparaison prête souvent à débat, les statistiques de Barry deviennent difficiles à ignorer. Le joueur de 24 ans compte désormais 10 buts toutes compétitions confondues cette saison. Parmi les joueurs de l’élite anglaise, seul Erling Haaland le devance au classement des buteurs. C’est un retournement de situation saisissant pour un joueur qui avait connu une première saison difficile après son arrivée en provenance de Villarreal.

Barry a inscrit son premier but de la soirée à la 56e minute : plus haut que tout le monde sur un centre de Vitaliy Mykolenko, il a trompé Carl Rushworth d’une puissante tête. Cinq minutes plus tard, le Français a fait parler son instinct de buteur en reprenant un ballon repoussé pour donner l’avantage à Everton. Ce but n’a toutefois pas échappé à la controverse. Malgré les protestations de Coventry concernant une possible main au début de l’action, la VAR l’a validé. Barry ne s’est pas contenté de marquer : il a ensuite offert à Kiernan Dewsbury-Hall le but qui a assuré la victoire, conclu d’une frappe précise dans un angle fermé.

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Lampard frustré par les décisions arbitrales et la VAR

Pour Frank Lampard, entraîneur de Coventry, le retour dans son ancien club s’est achevé sur une note amère après plusieurs décisions arbitrales contestées. Les visiteurs se sont estimés lésés en première période lorsque James Tarkowski a semblé tirer les cheveux de Caleb Yirenkyi dans la surface de réparation, sans être sanctionné. La frustration de Lampard s’est accentuée au début de la seconde période : une intervention de Mykolenko sur Taiwo Awoniyi a été jugée juste à l’extérieur de la surface, privant Coventry d’un possible penalty qui aurait pu changer la physionomie du match. Coventry reste à la 16e place après avoir subi trois défaites lors de ses quatre dernières rencontres.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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