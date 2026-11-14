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Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois cherche à étoffer son portefeuille d’activités en pleine expansion en lançant une offre de rachat du club de Serie C Reggiana. Le fonds d’investissement de l’international belge, NXTPLAY Capital, a présenté une proposition visant à acquérir 100 % des actions du club italien.

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Courtois prépare le rachat d’un club italien

Courtois pourrait bientôt devenir propriétaire d’un club de football italien. Son fonds d’investissement, NXTPLAY Capital, a officiellement soumis une offre pour racheter Reggiana, club de Serie C. Selon plusieurs médias italiens, dont Sky Sport Italia et La Gazzetta dello Sport, le fonds a présenté une proposition formelle. Son objectif ambitieux est d’acquérir 100 % des parts du club et d’en prendre le contrôle total.

Cette démarche marque une étape importante pour le gardien expérimenté dans la propriété de clubs sportifs. Il cherche activement à étendre ses activités économiques tout en poursuivant sa carrière de joueur en Espagne.

Construire un club proche de sa communauté

Courtois a créé NXTPLAY Capital avec son partenaire commercial Gonzalo Vila en 2025. Ce fonds de capital-investissement se concentre largement sur les investissements stratégiques dans le sport, les médias, la technologie et les marques grand public.

La star madrilène a exposé une vision claire pour le club italien, promettant de l’ancrer profondément dans la vie locale. « Nous voulons construire quelque chose dont les habitants de Reggio Emilia pourront être fiers : un club ambitieux sur le terrain, proche de sa communauté et bâti pour durer », a expliqué Courtois.

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Le développement des talents locaux constitue également une priorité majeure de ce nouveau projet en Italie. « Offrir aux jeunes joueurs un environnement propice à leur progression sera au cœur de tout ce que nous ferons », a-t-il ajouté.

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Un portefeuille sportif en pleine expansion

Si ce rachat aboutit, Reggiana ne sera pas le premier club de football à rejoindre le portefeuille grandissant de NXTPLAY Capital. Le fonds détient déjà des participations stratégiques dans d’autres clubs européens.

Il possède actuellement des participations dans le club français Le Mans FC et le club belge KRC Genk. Courtois et Vila s’appuient activement sur ces investissements stratégiques pour bâtir un réseau de clubs plus vaste.

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L’ajout d’un club italien historique à ce réseau témoignerait des ambitions du gardien belge. Reggiana évolue actuellement en Serie C, mais un nouvel apport financier pourrait l’aider à progresser.

Dans l’attente d’une offre ferme officielle

Malgré l’intérêt manifeste de Courtois et de ses partenaires, l’état exact des négociations de rachat reste quelque peu incertain. Romano Amadei, l’actuel propriétaire de Reggiana, a publiquement clarifié la situation concernant la vente.

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Amadei a confirmé que, si NXTPLAY Capital manifeste un vif intérêt, la direction actuelle n’a pas encore reçu d’offre ferme pour le club de football. Les dirigeants du club italien avancent avec prudence.