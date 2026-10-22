Thibaut Courtois, star du Real Madrid, révèle son départ fracassant d’un groupe WhatsApp alors que sa brouille avec la Belgique s’envenime

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Thibaut Courtois a révélé l’ampleur exceptionnelle de sa brouille avec l’encadrement de l’équipe nationale belge, expliquant avoir quitté les canaux de communication de la sélection. Le gardien du Real Madrid reste absent de la scène internationale, alors que son différend public avec le sélectionneur Mark van Bommel ne montre aucun signe d’apaisement.

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Une mise à l’écart numérique de la sélection nationale

La fracture entre Courtois et la sélection belge s’est encore creusée après les révélations sur son exclusion des échanges internes de l’équipe. Il est apparu que le

gardien numéro un du Real Madrid avait été retiré sans ménagement du groupe WhatsApp de l’équipe, un geste qui symbolise la rupture totale des relations entre le joueur et l’encadrement actuel dirigé par Van Bommel. Cette exclusion numérique rappelle à quel point celui qui a tant donné à son pays est rapidement devenu un outsider.

Si le gardien continue de briller au plus haut niveau avec le Real Madrid, sa situation en sélection reste incertaine. « Ils m’ont retiré du groupe WhatsApp des joueurs. Ce groupe sert à communiquer des informations, notamment sur les entraînements. Il y a quelques messages de temps en temps, mais pas beaucoup », a confié Courtois à DAZN, cité par Foot Mercato.

Des précisions sur son avenir en sélection

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Malgré cette mise à l’écart du groupe de discussion de l’équipe, Courtois ne ferme pas complètement la porte à la sélection. Le vainqueur de la Ligue des champions a clairement indiqué qu’il restait disponible, à condition que les circonstances s’y prêtent. Il a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles il exigerait un traitement de faveur ou une place de titulaire garantie pour retrouver les Diables Rouges.

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« Je ne suis jamais arrivé en sélection en considérant que j’allais automatiquement jouer. Je connais mes qualités et je sais que je peux être important pour l’équipe. Personne n’a besoin de me garantir une place de titulaire », a précisé le gardien lors de son entretien.

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Courtois, épuisé, explique son absence avec la Belgique

Van Bommel s’est rendu à Madrid pour un entretien d’une heure avec le gardien international Thibaut Courtois, qui avait demandé à ne pas participer aux rencontres de Ligue des nations en septembre et en octobre afin de récupérer. Courtois estimait que la première fenêtre internationale, avec quatre matches exigeants face à des adversaires de haut niveau comme l’Italie, la France et la Turquie, était excessivement éprouvante, d’autant qu’il devait ensuite retrouver immédiatement un calendrier chargé en club.

« J’avais indiqué que je voulais me reposer. J’ai trouvé cette première trêve internationale particulièrement éprouvante. D’après ce que j’ai entendu de la part des joueurs, c’était effectivement le cas. Il faut aussi retourner directement en club ensuite et les matches s’enchaînent rapidement. L’Italie, la France, la Turquie... Ce sont des matches difficiles. C’était un peu trop à ce moment-là, surtout que j’avais eu deux blessures musculaires en peu de temps. En comparaison, j’ai eu une semaine de repos et j’ai pu me reposer. Recharger les batteries aussi », a expliqué Courtois, cité par HLN.

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Courtois laisse la porte ouverte à un retour

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Le sélectionneur et Courtois se sont entendus pour que le gardien ne participe à aucune rencontre de la campagne de Ligue des nations. Cette décision prise d’un commun accord a permis à l’équipe de disputer la compétition tandis que Courtois mettait temporairement ses obligations internationales entre parenthèses.

Interrogé sur la possibilité de rejoindre la sélection pour les qualifications à l’Euro, Courtois n’a pas voulu spéculer : « Il a été clairement dit que cela ne posait pas de problème. Senne [Lammens] et Maarten [Vandevoordt] ont bien joué. Le sélectionneur peut toujours m’appeler. Si je reviens pour les qualifications à l’Euro, c’est à lui de choisir qui il veut. Nous ne manquons pas de gardiens en Belgique. »