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Thibaut Courtois a salué l’effet du discours de Jose Mourinho à la mi-temps après la difficile victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (2-1). Le gardien belge a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans le match avant que celle-ci ne renverse la situation en fin de rencontre au Santiago Bernabeu.

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Le discours de Mourinho transforme le Real Madrid

Le Real Madrid semblait se diriger vers un résultat décevant après avoir concédé l’ouverture du score de Pablo Duran en début de match. Mais les Madrilènes sont revenus des vestiaires avec une intensité retrouvée. Jude Bellingham a fini par égaliser, avant que Carlos Espi n’inscrive le but de la victoire en fin de rencontre . Courtois a rapidement souligné que cette métamorphose était directement liée aux consignes de l’entraîneur à la pause.

« Le discours de Mou à la mi-temps a été déterminant. En première période, nous n’étions pas nous-mêmes, nous ne courions pas et nous ne faisions pas les choses élémentaires du football. Ils ont marqué tôt contre nous, puis nous avons eu du mal à nous créer des occasions et nous n’avons pas été bons », a expliqué le gardien belge, cité par Mundo Deportivo. « En seconde période, nous avons été meilleurs, nous avons davantage couru et mieux fait les choses dans tous les domaines. Nous avons inscrit notre premier but et, à ce moment-là, je n’ai pas douté que nous allions renverser la situation, surtout quand j’ai vu Carles entrer. C’est notre porte-bonheur en attaque et Vini lui a adressé un excellent centre. »

Courtois prouve encore sa valeur

Si les attaquants ont été mis à l’honneur pour cette remontée, Courtois a sans doute été le joueur le plus important sur le terrain pendant les temps faibles du Real Madrid. Alors que le score était encore de 1-0, il a réalisé un arrêt spectaculaire pour empêcher le Celta de doubler la mise, une intervention qui s’est révélée décisive. Le Belge a expliqué comment il avait anticipé la passe à ras de terre et cherché à occuper le plus d’espace possible pour repousser la frappe qui prenait la direction du but.

« Sur mon arrêt à 0-1, j’ai bien anticipé en attendant la passe à ras de terre et j’ai pris le plus de place possible. Sur le deuxième, j’ai vu que Duran allait tirer et j’étais prêt. C’était important parce que l’égalisation est arrivée 30 secondes plus tard. Ce sont deux arrêts importants et je suis là pour ça », a souligné l’ancien joueur de Chelsea.

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Bellingham et Espi salués

La victoire a également été marquée par une nouvelle bonne prestation de Bellingham, qui reste un élément essentiel du Real Madrid. Courtois n’a pas tari d’éloges sur la contribution de l’Anglais, soulignant que sa puissance et sa capacité à progresser balle au pied ont joué un rôle majeur cette saison. « Jude joue très bien et apporte beaucoup. Il est très puissant, il sait dribbler, se projeter vers l’avant et frapper. Il réalise une très belle saison et doit continuer ainsi », a-t-il déclaré.

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Le gardien a également évoqué les profils différents de ses coéquipiers en attaque, comparant notamment la présence d’Espi, auteur du but de la victoire, à celle de Kylian Mbappe. « Espi apporte de la présence. C’est un grand joueur, puissant, qui sait où il doit se trouver. C’est un attaquant de pointe naturel. Il est vrai que Kylian est moins un joueur de surface, il aime moins s’y trouver et préfère apparaître à ses abords. Quand Carles entre, il apporte de la présence et nous savons que nous pouvons centrer », a observé Courtois au sujet des différentes options tactiques de son équipe.

Les supporters contribuent à faire du Bernabeu une forteresse

L’atmosphère a parfois été tendue au Bernabeu, une partie du public manifestant sa frustration en première période. Courtois a reconnu que les supporters avaient toutes les raisons d’être mécontents de la prestation initiale, tout en insistant sur l’importance de leur soutien lorsque l’équipe a commencé à réagir. Selon lui, quand tout le stade fait bloc, il devient extrêmement difficile pour une équipe visiteuse de repartir de la capitale espagnole avec des points.

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« Les supporters sont avec nous. C’est vrai qu’à un moment, ils étaient mécontents, mais c’est compréhensible parce que nous n’étions pas bons. C’est difficile pour l’adversaire quand les supporters sont avec nous. Nous voulons continuer à gagner », a-t-il conclu.