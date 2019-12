Thibaut Courtois : "Je veux vraiment faire l’histoire au Real Madrid"

Dans un long entretien accordé à Marca, le portier du Real Madrid s'est livré sur ses ambitions personnelles et collectives. Et elles sont élevées.

Après des débuts compliqués au , Thibaut Courtois est désormais moins sujet aux critiques dans la capitale espagnole, lui qui est à créditer de bien meilleures prestations sous les couleurs de la Maison Blanche. Alors que les hommes de Zinédine Zidane sont bien placés au classement en (2e) et se livrent à une belle lutte pour le titre avec le , le Belge n'a pas caché sa satisfaction, dans un long entretien accordé à Marca.

"La différence c’est que maintenant nous gagnons des matchs et que jouons très bien au football. Au début, nous avons fait quelques nuls et ce sont des choses qui n’aident pas. Rien n’a vraiment changé, nous avons seulement continué à travailler parce que nous savions qu’au final, les choses allaient finir par bien se terminer", a d'abord déclaré l'ancien portier de et de l'Atlético de Madrid, avant de dévoiler ses voeux pour l'année 2020.

"Je me sens Madridista, c’est ce que je suis"

"C’est le Real Madrid, donc d’abord la Super Coupe, puis la Copa, plus tard la et enfin la Ligue des Champions. Tout. Nous voulons gagner des titres et je veux vraiment faire l’histoire au Real Madrid. Contre Barcelone, nous avons montré que nous pouvions battre n’importe qui et très bien jouer au football (...) J’avais gagné la Liga à l’époque, donc en ce moment je dirais la Ligue des Champions, mais au final une Liga avec Madrid serait aussi belle".

Déterminé à remporter des trophées avec le Real Madrid, Thibaut Courtois l'est aussi pour marquer de son empreinte l'histoire du club. "Je veux écrire l’histoire ici, gagner de nombreux titres ici et c’est pourquoi je me sens Madridista, c’est ce que je suis. Et cela je le montre sur le terrain, comme je l’ai fait à Valence", a ajouté le gardien de but. Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir les supporters des Colchoneros...