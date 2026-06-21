« Thiaw au cœur de la crise »… Le Sénégal tranche enfin sur ce « dossier épineux »

L'entraîneur sénégalais Babacar Thiaw a mis fin à la polémique sur son contrat avec la Fédération sénégalaise de football, confirmant qu'un accord définitif était intervenu à la veille du match décisif contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« L’accord est conclu », a déclaré Thiaw, âgé de 45 ans, lors d’une conférence de presse dimanche soir. « Cela a pris beaucoup de temps, mais je tiens à préciser qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une question d’argent, mais bien d’une question de principe et de respect. »

L’entraîneur sénégalais, qui dirigeait jusqu’ici l’équipe sans contrat officiel, a ajouté : « Il est vrai que certains problèmes sont apparus, mais qu’il s’agisse des joueurs, du staff technique, de la fédération ou même de moi-même, nous sommes tous concentrés sur le match de demain, qui est le plus important. »

Tensions au sein du camp d’entraînement

Ces déclarations interviennent dans un contexte tendu au sein du camp des Lions de la Teranga, où des critiques virulentes ont été formulées concernant les conditions d’hébergement et le manque de régularité des repas servis aux joueurs, suscitant un mécontentement manifeste au sein de la délégation sénégalaise.

La question de son contrat était devenue l’une des priorités de la Fédération sénégalaise, surtout à la veille de ce match décisif contre la Norvège, dont le coup d’envoi sera donné mardi à l’aube.

Un match décisif

Les Lions de la Teranga, qui n’ont pas encore goûté à la victoire dans la compétition, doivent impérativement s’imposer pour entretenir leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Tous les regards sont tournés vers sa capacité à surmonter les crises administratives et à se concentrer sur l’aspect technique, alors que la pression s’intensifie sur le staff technique et administratif des Lions de la Teranga.