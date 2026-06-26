Thiao : « Une victoire 5-0 contre l’Irak ? Notre destin n’est plus entre nos mains. »

Bab Thiaw, le sélectionneur sénégalais, s’est dit satisfait de la performance de ses joueurs après la large victoire (5-0) contre l’Irak lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que son équipe avait rempli sa mission, même si son destin n’était plus entre ses mains.

« Nous avons livré un match équilibré et imposé notre rythme après un départ difficile face à un adversaire qui se battait pour sa survie », a-t-il expliqué en conférence de presse, insistant sur la discipline et le sang-froid de ses joueurs.

Malgré ce succès, les Lions terminent à la troisième place du groupe 9 avec 3 points et doivent désormais guetter les résultats des autres poules pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés.