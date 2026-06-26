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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Thiao : « Une victoire 5-0 contre l’Irak ? Notre destin n’est plus entre nos mains. »

Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Coupe du monde
P. Thiaw
Sénégal
Irak
Canada

Les Lions de la Teranga sont dans une position délicate.

Bab Thiaw, le sélectionneur sénégalais, s’est dit satisfait de la performance de ses joueurs après la large victoire (5-0) contre l’Irak lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que son équipe avait rempli sa mission, même si son destin n’était plus entre ses mains.

« Nous avons livré un match équilibré et imposé notre rythme après un départ difficile face à un adversaire qui se battait pour sa survie », a-t-il expliqué en conférence de presse, insistant sur la discipline et le sang-froid de ses joueurs.

Malgré ce succès, les Lions terminent à la troisième place du groupe 9 avec 3 points et doivent désormais guetter les résultats des autres poules pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés.

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