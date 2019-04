Thiago Silva pourrait manquer la finale de la Coupe de France

Blessé au genou, le capitaine du PSG risque de manquer la finale de la Coupe de France.

Thiago Silva fait partie des très nombreux joueurs parisiens se trouvant actuellement à l'infirmerie. Depuis dimanche dernier, et la rencontre contre le LOSC (1-5), le Brésilien est en délicatesse avec un genou. Et, il n'est pas certain qu'il puisse être rétabli pour le dernier grand rendez-vous de la saison. C'est ce que révèle L'Equipe dans son édition de jeudi.

Même si le championnat n'est pas encore mathématiquement acquis, suite à la défaite concédée face à Nantes (3-2), Paris se concentre désormais pleinement sur son duel face à Rennes, le 27 avril prochain à l'occasion de la finale de la . L'entraineur Thomas Tuchel espère récupérer d'ici là un maximum de joueurs blessés. Il y en a pour qui l'optimisme est de rigueur (Mbappé, Di Maria, Marquinhos, Verratti), mais aussi d'autres qui sont toujours fortement douteux. Thiago Silva fait partie de la deuxième catégorie.

Il est sur 4 finales consécutives disputées et gagnées

L'international auriverde passera de nouveaux examens médicaux ce jeudi. Il devrait ensuite être un peu plus fixé concernant ses chances d'être aligné face aux Rouge et Noir. A noter que cette saison, il n'a manqué que trois matches avant le coup pris face aux Nordistes. C'était en octobre dernier, en raison d'un problème aux adducteurs.

Cette saison, Thiago Silva a la possibilité de devenir recordman de victoires en Coupe de (en compagnie d'Edinson Cavani). Il le sera quoi qu'il arrive en cas de succès du PSG. Toutefois, s'il est forfait, il n'égalera pas Somerlinck, Bathenay et Roche comme joueurs ayant participé et gagné cinq finales de cette compétition.