Thiago Silva évoque la retraite : "Je ne veux pas être un poids pour le PSG"

Le défenseur central de 34 ans a révélé qu'il pense à mettre un terme à sa carrière de joueur le jour où il deviendra un obstacle pour son club.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2020, Thiago Silva entame sa dernière année de contrat dans la capitale française. Du haut de ses 34 ans, le Brésilien pourrait être conservé une ou deux saisons supplémentaires, mais à condition de rester à un très haut niveau. Malgré son âge, Thiago Silva s'est montré très performant cette saison et a disputé trente-neuf matches toutes compétitions confondues avec le PSG.

Dans une interview accordée au magazine officiel du PSG, Thiago Silva a confessé penser à la retraite et espère avoir le pouvoir de choisir quand il voudra s'arrêter : "J'espère pouvoir prendre la décision d'abandonner avant que mes jambes ne m'abandonnent. Je ne veux pas être embarrassant sur le terrain et sentir un jour que je ne suis pas à mon meilleur niveau et que les joueurs peuvent me battre facilement en duel".

"Finir comme Zidane"

Le défenseur brésilien de 34 ans espère pouvoir finir en apothéose à l'image de Zinedine Zidane, parti après une brillante en 2006 : "Je suis heureux que ma carrière ait été couronnée de succès et je veux finir au plus haut niveau possible. Je suis fan de la façon dont Zinedine Zidane a mis fin à sa carrière, juste après une Coupe du Monde. À un moment donné, je devrai aussi prendre cette décision pour arrêter".

Thiago Silva a avoué qu'il aimerait devenir entraîneur : "Je ne me vois pas comme un leader; je veux être sur le terrain, peut-être comme entraîneur ou assistant. Je regarderai autant de matches que possible. Je souhaite connaître le niveau des différentes écoles de football, qu'elles soient françaises, néerlandaises ou italiennes, qu'elles soient défensives ou offensives.En m'appuyant sur mon expérience de joueur, j'espère pouvoir un jour jouer le rôle d'entraîneur".

En attendant, le défenseur central du PSG est pleinement concentré sur la Copa America 2019 avec le qui se joue à domicile. C'est probablement sa dernière grande compétition avec sa sélection nationale et nul doute que le défenseur central de 34 ans espère briller et terminer cette compétition d'une meilleure manière que la dernière ayant eu lieu à domicile, la Coupe du monde 2014 avec un échec en demi-finale contre l' .