Theo Janssen estime que Feyenoord n’a pas longtemps regretté le départ d’Ayase Ueda. Il l’a déclaré sur Ziggo Sport, avant le duel de Ligue des champions entre le Real Betis et Feyenoord.

Selon le consultant, cela tient à la progression fulgurante de Nacho Ferri. L’Espagnol de 22 ans, recruté auprès du KVC Westerlo pour 9 millions d’euros, a connu des débuts difficiles à Rotterdam, mais il a désormais trouvé son rythme.

« Je dois dire que Ferri s’en sort plutôt bien », répond Janssen lorsqu’on lui demande si Ueda manque déjà à Feyenoord. L’été dernier, le Japonais a rejoint le LOSC Lille à la dernière minute, contre 15 millions d’euros.

« Ferri a un profil différent de celui d’Ueda, qui évolue beaucoup plus dans la surface », poursuit Janssen. « Ferri est aussi solide physiquement, court énormément et travaille très dur. Il multiplie les appels de balle : ce sont donc des profils complètement différents. »

« Ferri correspond parfaitement au jeu que pratique actuellement Feyenoord. Donc non, Ueda ne manque pas à Feyenoord », conclut Janssen.

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Ferri compte déjà six buts en huit apparitions en Eredivisie avec Feyenoord. Il est actuellement co-meilleur buteur du championnat.

En Ligue des champions, Ferri attend encore son premier but. En déplacement chez le FC Barcelone (5-1), il avait cru marquer, mais son but avait été annulé après intervention de la VAR. Mercredi soir, Ferri pourra retenter sa chance en Espagne, face au Real Betis.