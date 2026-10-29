Theo Janssen signe un énorme exploit en Coupe : De Treffers élimine le leader de la deuxième division néerlandaise

De Treffers a créé une énorme surprise jeudi soir au premier tour de la Coupe des Pays-Bas, l’Eurojackpot KNVB Beker. L’équipe entraînée par Theo Janssen a battu Heracles Almelo, leader de la Keuken Kampioen Divisie, 1-0 au Sportpark Zuid. Sebastiaan van Bakel a inscrit l’unique but face au club d’Almelo, qui a terminé à dix après l’expulsion d’Ivan Borac.

D’entrée, les locaux ont montré qu’ils n’étaient pas impressionnés par Heracles, qui alignait une équipe B au complet. De Treffers a entamé la rencontre avec intensité et s’est rapidement procuré plusieurs occasions. Au quart d’heure de jeu, Bas Brussaard a tiré juste à côté, tandis que Tim Waterink et Van Bakel se sont eux aussi montrés dangereux.

Heracles a progressivement pris ses marques et tenté de s’emparer de l’initiative grâce à son jeu de passes. Tristan van Gilst a envoyé un coup franc au-dessus, tandis que Borac s’est heurté au gardien sur un corner. La plus grosse occasion est revenue à Willem den Dekker, qui a tiré largement au-dessus à bout portant pour De Treffers.

Juste avant la pause, Heracles a de nouveau échappé à l’ouverture du score. Brussaard a décoché une frappe puissante depuis le côté droit, que le gardien Timo Jansink a détournée du bout des doigts sur la barre transversale. Malgré les occasions de part et d’autre, le score était toujours de 0-0 à la mi-temps.

Avant la pause, De Treffers avait tenté sept tirs contre cinq pour Heracles, malgré les 61 % de possession des visiteurs. À la reprise, Heracles a pris l’initiative. Jeff Reine-Adélaïde a cru marquer à la 54e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Une minute plus tard, Heracles a subi un nouveau coup dur. Borac a arrêté le ballon du haut du bras et reçu un deuxième carton jaune, laissant les visiteurs à dix. Heracles a ensuite procédé à trois changements, sans pouvoir empêcher De Treffers de frapper.

À la 61e minute, Van Bakel a débloqué la situation. Kane Keizer a adressé un centre à ras de terre depuis la droite. L’attaquant a devancé Vicente Robles et envoyé le ballon au fond des filets de Jansink : 1-0. Le Sportpark Zuid a explosé de joie.

De Treffers s’est ensuite procuré d’excellentes occasions de faire le break. Jansink a repoussé une frappe de Keizer, puis Jari van Ginkel a touché la barre sur un corner. Sur le terrain de Groesbeek, où le brouillard se faisait de plus en plus épais, Heracles a tout de même lancé un dernier assaut en infériorité numérique. Alors que le ballon était devenu à peine visible depuis le bord du terrain, N'Djoli a placé une tête juste au-dessus à deux minutes de la fin.

De Treffers a tenu bon et infligé à Heracles une élimination particulièrement douloureuse en Coupe des Pays-Bas. Grâce à cet exploit, l’équipe de Janssen accède au deuxième tour.

Résultats des autres rencontres :

GVVV – Noordwijk : 3-0

Hoek – Sparta Nijkerk : 4-2

Purmersteijn – Gemert : 2-0 (après prolongation)

ACV Assen – AFC : 1-2 (après prolongation)