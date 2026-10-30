Sebastiaan van Bakel ne tarit pas d’éloges sur Theo Janssen. Selon le héros du match de Coupe face à Heracles Almelo, l’entraîneur originaire d’Arnhem tire le meilleur de l’effectif de De Treffers.

« Bien sûr, il est fort tactiquement, mais cet entraîneur est surtout un bon meneur d’hommes. Sa force, c’est de savoir créer un groupe soudé », a expliqué Van Bakel peu après l’exploit en Coupe, dans un entretien accordé à Voetbal International.

Selon l’attaquant de 25 ans originaire de Vlijmen, le système mis en place par Janssen convient très bien à De Treffers. « Et c’est cette combinaison qui nous permet d’aller aussi loin. Nous nous sentons bien avec Theo et les résultats sont bons aussi. »

Janssen apporte de la sérénité et ne fait jamais de folies au bord du terrain, estime Van Bakel. « Il est très calme. Pendant le match, on ne l’entend presque jamais. À la mi-temps, il nous indique ce qu’il faut améliorer, puis il retourne tranquillement s’asseoir sur sa chaise en seconde période. »

Van Bakel reçoit lui aussi des compliments, de la part de Bram van Polen, qui a analysé l’exploit de De Treffers en Coupe dans Voetbalpraat. « Je trouve que c’est un joueur intéressant. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il sait prendre la profondeur et il est très rapide. »

Aux yeux de Van Polen, le héros du club amateur est « un peu fou ». « C’est purement une impression, car je ne le connais pas. Mais j’ai toujours aimé les joueurs qui ont un petit grain de folie, ce côté imprévisible. J’ai le sentiment que Van Bakel peut jouer en Keuken Kampioen Divisie. Il a quelque chose, alors on se dit qu’il peut passer à l’échelon supérieur. »

Van Bakel a déjà connu le football professionnel : entre 2020 et 2024, l’attaquant était sous contrat avec le FC Den Bosch. Son aventure dans le Brabant n’a pas été une réussite totale, puisqu’il n’a inscrit que sept buts en 77 matches.