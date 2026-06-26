Theo Janssen pointe un manque flagrant dans la défense des Oranje et évoque alors soudainement Wouter Goes

Theo Janssen estime que Wouter Goes aurait dû être sélectionné pour la Coupe du monde plutôt que Lutsharel Geertruida, comme il l'explique dans l'émission « DeOranjezomer ». L'ancien footballeur critique le profil des défenseurs de l'équipe nationale néerlandaise et explique ce qui, selon lui, fait défaut.

Selon lui, les défenseurs néerlandais sont trop axés sur le jeu plutôt que sur la défense. Il cite d’ailleurs Virgil van Dijk comme exemple d’un joueur qui reste simple avec le ballon et qui s’appuie avant tout sur ses qualités défensives.

« Mais si nous avions des défenseurs capables de défendre, je citerais Wouter Goes en exemple. Pourtant, on le critique encore », soupire Janssen, qui apprécie le style de Goes.

« Il faut aller au bout, et parfois même dépasser les limites, c’est autorisé », insiste l’ancien footballeur. Hélène Hendriks ajoute qu’il n’est pas obligatoirement question de trouver le gendre idéal. Hugo Borst s’interroge alors : Goes méritait-il sa place dans la liste pour la Coupe du monde ?

Après la blessure de Jurriën Timber, Geertruida a été appelé, mais Janssen estime que Goes aurait été un choix plus pertinent. « Au lieu de Geertruida, on aurait pu prendre Goes ? », interroge Borst. « Oui, c’est quand même davantage un défenseur central. À Feyenoord, il descendait au milieu pour construire le jeu », répond l’Arnhemmer.

« En revanche, Goes est un vrai défenseur », insiste l’ancien milieu de terrain. Il s’adresse alors à Guus Hiddink, également présent : « C’est toi qui as tout gâché ! » plaisante Janssen. « Mais en tant que sélectionneur, tu dois aussi te demander : “comment composer ton groupe ?” », répond l’ancien coach.

Hiddink aborde alors le cas Geertruida : « Il peut jouer axial ou latéral, donc un seul joueur couvre deux postes et libère ainsi des places ailleurs. » Le Rotterdamois était la doublure de Timber, mais n’a pas disputé la moindre minute durant la compétition.