Theo Janssen lance un violent réquisitoire contre Wout Weghorst, multipliant les critiques acerbes

Theo Janssen a fait part de son peu d’enthousiasme pour Wout Weghorst vendredi soir dans « Oranjecafé », l’émission football de Talpa présentée par Sam van Royen.

Au cours de l’émission, Van Royen a rappelé que l’attaquant avait annoncé sur ESPN ne pas vouloir suivre la finale de la Coupe du monde, expliquant que la douleur de l’élimination des Oranje était encore trop vive.

Janssen n’a pas été convaincu par ces explications et a violemment critiqué l’attaquant des Oranje. « Je pense que cette déclaration est destinée à faire bonne figure », a-t-il lancé.

« Tous les fans de foot regarderont cette finale, même si ça fait encore mal », poursuit Janssen. « Quand tu regardes ses interviews, il y a toujours un truc. Il en fait vraiment trop. »

« J’ai beaucoup de respect pour sa carrière et pour tout ce qu’il a accompli, surtout au vu de ses qualités, car ce n’est pas un très bon footballeur, mais il ne faut pas le surestimer », poursuit l’ancien joueur de l’Ajax et de Vitesse, entre autres.

« Weghorst est un attaquant basique. J’ai eu de la chance de ne jamais jouer avec lui. Si je l’avais vu sur le banc avec sa Bible, je lui aurais pris le livre. Je respecte sa foi, mais pas besoin de l’exposer ainsi ; c’est juste une façon d’attirer l’attention », conclut Janssen.