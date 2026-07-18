Theo Janssen lance un assaut frontal contre Wout Weghorst, décochant une diatribe sans précédent

Theo Janssen a exprimé son peu d’enthousiasme pour Wout Weghorst vendredi soir dans « Oranjecafé », l’émission football de Talpa présentée par Sam van Royen.

Au cours de l’émission, Van Royen a rappelé que l’attaquant avait annoncé sur ESPN ne pas vouloir suivre la finale de la Coupe du monde, expliquant que la défaite des Oranje lui faisait encore « trop mal ».

Janssen n’a pas été convaincu par ces explications et a violemment critiqué l’avant-centre. « Je pense que cette déclaration est destinée à faire de l’effet », a-t-il lancé.

« Tous les fans de foot vont regarder cette finale, même si ça fait encore très mal », poursuit Janssen. « Quand tu regardes ses interviews, il y a toujours un truc. Il en fait vraiment trop. »

« J’ai beaucoup de respect pour sa carrière et pour tout ce qu’il a accompli, surtout compte tenu de ses qualités, car ce n’est pas un très bon footballeur, mais il ne faut pas le surestimer », poursuit l’ancien joueur de l’Ajax et de Vitesse, entre autres.

« Weghorst est un attaquant basique. J’ai eu de la chance de ne jamais jouer avec lui. Si je l’avais vu sur le banc avec sa Bible, je lui aurais pris le livre. Je respecte sa foi, mais pas besoin de l’exposer ainsi ; c’est juste une façon d’attirer l’attention », conclut Janssen.