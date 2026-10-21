Theo Janssen estime qu’Oussama Targhalline a été le meilleur joueur du côté de Feyenoord lors du match contre le Real Betis (1-0). Il l’a déclaré sur Ziggo Sport. Il s’est en revanche montré plus critique envers Luciano Valente et Gjivai Zechiël.

« J’ai trouvé que Targhalline était l’un des meilleurs, à vrai dire », commence Janssen. « Surtout quand ils n’avaient pas le ballon. »

« C’est lui qui serrait constamment son adversaire, le devançait et interceptait des ballons, ce qui permettait à Feyenoord de partir en contre-attaque. Il y avait certes des imprécisions ensuite dans la transition, mais j’ai vraiment trouvé qu’il avait fait un bon match. »

« Je n’ai pas trouvé Valente très bon, mais pas mauvais non plus », poursuit Janssen. « Il a beaucoup travaillé et fait de son mieux. Il a essayé de prendre le jeu à son compte et de jouer un rôle important pour l’équipe, mais cela l’amène peut-être à trop forcer les choses. »

Zechiël, pourtant l’un des meilleurs joueurs de Feyenoord ces dernières semaines, n’a pas non plus livré son meilleur match. Juste avant la pause, il aurait pu donner l’avantage aux Rotterdamois, mais sa tentative à bout portant est passée au-dessus du but.

« Je pense que Zechiël a fait un match correct, pas mauvais », juge Janssen. « Il a quand même quelques difficultés dans les phases défensives et laisse parfois filer son adversaire. »

Feyenoord n’a guère le temps de revenir sur sa défaite en Ligue des champions : un autre match crucial l’attend déjà. Dimanche, l’équipe de Giovanni van Bronckhorst se déplacera sur le terrain du PSV pour le grand choc de l’Eredivisie.