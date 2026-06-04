Theo Janssen estime qu’un second international néerlandais, en plus de Jorrel Hato, a commis une erreur sur le but de l’Algérie

Mercredi soir, l'équipe nationale néerlandaise a concédé une défaite surprenante lors de son match d'adieu face à l'Algérie : 0-1. Jorrel Hato a été vivement critiqué pour sa responsabilité sur l'unique but de la rencontre, mais selon Theo Janssen, Quinten Timber n'est pas non plus en reste.

Anis Hadj Moussa a scellé le sort de la rencontre juste avant la fin, en réalisant un mouvement caractéristique vers l’intérieur avant de placer le ballon du pied gauche dans le coin opposé. Selon Janssen, Hato aurait pu faire mieux.

« Mais d’autres joueurs n’ont pas non plus brillé. Timber n’a pas été en réussite, il aurait dû fermer la ligne pour empêcher l’adversaire de s’infiltrer aussi facilement. On sait que ce joueur est gaucher et qu’il aime couper vers l’intérieur pour conclure dans le coin opposé, donc il faut le contraindre à passer sur le côté. »

« Qu’il centre alors ! Nous avons assez de monde dans la surface, mais il ne le fait pas et il met Hadj Moussa en valeur. En fait, il répète ce mouvement chaque semaine, comme on l’a vu aux Pays-Bas, à Feyenoord. Il faut donc mieux défendre face à ce genre d’action, c’est essentiel. »

Les Pays-Bas ont ainsi perdu leur match d’adieu avant la Coupe du monde. « On peut accepter ce match. Je crois qu’ils ont effectué douze remplacements, tout le monde a presque joué. C’est déjà exceptionnel, dans un match comme celui-là », poursuit Janssen.

« Mais ce n'est pas une bonne impression. On veut faire ses adieux en beauté. On veut offrir un beau match au peuple néerlandais, et ce n'est pas ce qu'on a fait. Du coup, tout le monde part maintenant pour la Coupe du monde avec ce sentiment : ça ne va quand même pas se passer comme ça ? »

Les Néerlandais entameront leur Coupe du monde dimanche face au Japon, mais ils effectueront d’abord une dernière sortie amicale, lundi à New York contre l’Ouzbékistan.