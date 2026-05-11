Theo Janssen est sous le choc après l'interview de Robin van Persie : « Si c'est le cas, Feyenoord a un très gros problème ! »

Theo Janssen a assisté avec une stupéfaction grandissante à l’interview de Robin van Persie après le match Feyenoord-AZ (1-1). L’entraîneur rotterdamois y a annoncé qu’il s’impliquait déjà activement dans divers dossiers en vue de la saison prochaine, une prise de fonction précoce qui interpelle Janssen.

« Au final, c’est moi qui décide, bien sûr en concertation avec mon entourage, de la composition du staff technique et du groupe de joueurs. C’est mon travail quotidien et j’en prends la responsabilité. Pour les autres fonctions, je suis impliqué à tous les niveaux », a expliqué Van Persie à ESPN.

« Je peux désormais me concentrer sur la composition de l’effectif pour la saison à venir. Nous avons beaucoup de joueurs, mais je dois me forger une opinion avec mon staff. Je peux aller observer des joueurs, évaluer mes propres joueurs… », a déclaré l’entraîneur du Feyenoord.

« Feyenoord n’a absolument pas besoin d’un nouveau directeur technique. Ils en ont déjà un ! », réagit Youri Mulder, stupéfait, lors de l’émission Rondo sur Ziggo Sport. « Vu la situation actuelle du club et le rôle de Robin là-dedans, c’est vraiment particulier », ajoute Janssen.

« Quand on voit le nombre de mauvais choix qui ont été faits, surtout en début de saison, et qu’un directeur technique s’en va maintenant… À mon avis, la première chose à faire est tout simplement de nommer très rapidement un directeur technique pour constituer un effectif pour l’année prochaine. On ne peut tout de même pas mettre ça sur le dos de l’entraîneur ? On se retrouve alors face à un très gros problème », s’indigne Janssen.

Selon les dernières informations, Feyenoord serait toutefois sur le point de nommer Robert Eenhoorn au poste de directeur général et Dévy Rigaux à celui de directeur technique, avec l’espoir d’accélérer les négociations dans les prochains jours.

« Oui, je le connais », déclare Mulder à propos de Rigaux, actuellement sous contrat avec le Club de Bruges. « C’est un bon joueur. Rigaux est aussi le genre de joueur capable de s’imposer au sein d’un effectif élargi. »