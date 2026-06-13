Théo Hernández, star du Al-Hilal et international français, a fait le point sur sa saison en Roshen League ainsi que sur ses chances de figurer au Mondial 2026.

Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, il a déclaré : « Je suis très heureux en Arabie saoudite, je n’avais pas prévu que les choses se passeraient ainsi. Quand les gens vous disent qu’il faut être prudent là-bas, ce n’est pas tout à fait vrai. Je me suis très bien adapté à l’équipe et à la ville, et le plus important, c’est que ma famille, ma femme et mes enfants, se portent bien aussi. »

Interrogé sur son avenir, il répond sans détour : « Je ne suis pas ici pour préparer ma retraite. J’ai signé trois ans et je me sens bien, mais j’espère revenir jouer en Europe plus tard. »

Il ajoute : « Je suis en équipe de France depuis 2021 et j’entretiens une excellente relation avec Deschamps, un grand entraîneur et une personne formidable. Quant à Zidane, j’ai passé une saison à ses côtés au Real Madrid : c’est aussi un immense coach et une personne remarquable. Nous verrons comment les choses évoluent, mais je suis confiant : avec le groupe que nous avons, le travail à l’entraînement est plus simple. »

Il estime que l’Espagne est l’une des favorites de la Coupe du monde, au même titre que le Portugal, l’Angleterre ou le Brésil, et anticipe un tournoi particulièrement relevé.

Interrogé sur une éventuelle revanche à prendre face à l’Espagne après la défaite à l’Euro, il avoue conserver « un petit nœud dans la gorge », mais sans aucune rancune : « Il y a des moments où l’on gagne, d’autres où l’on perd ; c’est le football. Nous allons à la Coupe du monde pour aller au bout. »

Il ajoute qu’il suit toujours les matchs du Real Madrid et estime que les critiques visant Mbappé sont un peu injustes au regard de sa valeur sportive ; il le considère parmi les meilleurs joueurs du monde. Ayant passé une saison dans la capitale espagnole à 18 ans, il comprend toutefois la pression immense qui accompagne ce club.Kylian est un leader pour nous et je suis convaincu qu’il l’est aussi au Real Madrid. Il veut juste gagner, mais il est habitué aux critiques et je l’ai vu en pleine forme.

Il conclut en soulignant la détermination de Mbappé : « Il a à cœur de briller au Mondial. Il est au sommet de sa forme et totalement concentré, tout comme le reste du groupe. »

Il a conclu : « À mon arrivée au Real Madrid, j’étais très jeune ; rejoindre Milan aurait été plus judicieux. J’y ai vécu une période exceptionnelle, c’était comme ma maison. Bien sûr, il reste un petit regret de ne pas avoir pleinement réussi en Espagne, mais j’ai tout donné pour les Rossoneri et j’espère revenir un jour en Espagne. »

Interrogé sur un possible retour à l’Atlético Madrid l’été dernier, l’arrière gauche a expliqué : « Plusieurs offres étaient sur la table, mais, après en avoir parlé avec mon agent et ma famille, j’ai conclu que l’option la plus pertinente était de rejoindre l’Arabie saoudite. »