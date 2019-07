TheBest FIFA : Megan Rapinoe, Amandine Henry et Lucy Bronze nominées pour le prix de la meilleure joueuse

La FIFA a dévoilé sa sélection pour la meilleure joueuse de la saison 2018-2019, avec une forte présence des championnes du monde américaines.

Après les entraîneurs et en attendant les joueurs, la FIFA a dévoilé sa sélection des 12 footballeuses retenues pour le prix TheBest qui récompensera la meilleure joueuse de la saison 2018-2019. Parmi les nominées, on retrouve deux Françaises, Amandine Henry et Wendie Renard.

Les Américaines sont les plus présentes avec quatre joueuses en lice pour cette récompense individuelle, dont Megan Rapinoe qui pourrait bien être la lauréate après avoir été élue meilleure joueuse de la féminine où elle a terminé meilleure buteuse.

On retrouve aussi dans cette liste le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, Ada Hegerberg, qui n'a pas participé au dernier mondial en en raison de désaccord profonds avec la fédérayion norvégienne. Avec l'OL, elle a remporté la en mai dernier.

Les joueuses nominées :

Lucy Bronze ( / ), Julie Ertz (Chicago Red Stars/États-Unis), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg/Norvège), Ada Hegerberg (Lyon/Norvège), Amandine Henry (Lyon/France), Sam Kerr (Chicago Red Stars/ ), Rose Lavelle (Washington Spirit/États-Unis), Vivianne Miedema ( / ), Alex Morgan (Orlando Pride/États-Unis), Megan Rapinoe (Reign FC/États-Unis), Wendie Renard (Lyon/France), Ellen White (Birmingham/Angleterre).