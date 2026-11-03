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L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a refusé de laisser ses joueurs se laisser distraire par la crise que traverse Manchester United avant leur rencontre de Ligue des champions mardi. Gasperini a insisté sur le fait que Manchester United restait un adversaire dangereux malgré sa 16e place en Premier League.

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La Roma en pleine forme se déplace chez Manchester United en difficulté

La Roma se rend à Old Trafford pour affronter Manchester United lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. L'équipe de Gian Piero Gasperini arrive dans une forme offensive étincelante après avoir renversé Cagliari (4-2) ce week-end, dans la foulée d'une victoire 5-2 contre l'Udinese.

À l'inverse, Manchester United, entraîné par Michael Carrick, occupe la dernière place du classement de la Ligue des champions et la 16e place de Premier League après une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth.

Malgré les difficultés de United sur la scène nationale, Gasperini s'attend à un match intense à Old Trafford.

Gasperini met la Roma en garde contre toute sous-estimation de United

S'exprimant devant la presse avant le match, Gasperini a appelé ses joueurs à ne pas prendre United à la légère. « Manchester United peine à obtenir des résultats en championnat en ce moment, mais nous ne devons pas nous laisser distraire par cela. C'est une grande équipe, avec des joueurs de classe mondiale », a déclaré Gasperini.

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« De plus, nous jouerons dans un stade difficile, à l'ambiance électrique. Nous nous préparons comme si nous affrontions le meilleur United. »

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« Tout le monde a le droit de rêver. J'essaie de réaliser les rêves à court terme, à commencer par demain, dans un stade magnifique », a-t-il ajouté.

Gasperini doit composer avec un milieu de terrain décimé par les blessures

Gasperini a indiqué qu'il devrait composer avec plusieurs absences importantes à Manchester : Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Leonardo Balerdi et Mario Hermoso sont tous indisponibles. « Il nous manque des joueurs comme Pellegrini, Dybala et Kone dans des zones similaires, alors nous essayons de nous adapter », a expliqué Gasperini.

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« Nous manquons de joueurs au milieu de terrain. Espérons que ce ne soit qu'une phase. Nous avons disputé les sept derniers matches sur le fil. »

« Les 17 joueurs dont nous disposons sont tous prêts... mais, pour l'instant, cette semaine est difficile », a ajouté l'Italien.

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La Roma vise une victoire marquante sur la scène européenne

Une victoire à Manchester donnerait un élan important à la Roma, actuellement en milieu de classement, dans sa quête d'une qualification pour la suite de la compétition européenne.

L'équipe de Gasperini comptera sur son attaque prolifique pour venir à bout de la défense fragile de United.

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Le coup d'envoi à Old Trafford est prévu mardi soir.