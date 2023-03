The Best : "Une blague" pour Toni Kroos et son frère, qui cible Emiliano Martinez

Toni Kroos et son frère Felix ont dit tout le mal qu’ils pensaient de la cérémonie The Best. Pour rappel, aucun Madrilène n’a été récompensé.

Contrairement au Ballon d’Or, qui a vu Karim Benzema succéder à Lionel Messi, la cérémonie The Best organisée par la FIFA n’a récompensé aucun joueur du Real Madrid, pourtant vainqueurs de la Liga et de la Ligue des Champions la saison dernière. En conséquence, le club madrilène a décidé de n’envoyer aucune délégation à la cérémonie, laquelle s’est tenue à Paris. "Le gala The Best, c’était une blague", a résumé Felix Kroos dans un podcast en compagnie de son frère Toni. Le milieu de terrain madrilène a répondu du tac au tac : "C’est pour cette raison que le Real Madrid n’était présent", a confirmé celui qui a remporté la Ligue des Champions à cinq reprises. Le frère de Kroos détruit Martinez Le frère de Kroos a surtout ciblé une récompense, celle du meilleur gardien, attribuée à… Emiliano Martinez, qui a donc brillé un mois sur douze en 2022. "C’est une blague que le gardien argentin soit élu. Personne ne le connaissait avant la Coupe du monde. Il a réussi un ou deux bons arrêts, surtout en finale, mais il n’était même pas le meilleur gardien de la compétition", a estimé Felix. En attendant une critique de Toni sur le titre de meilleur joueur, attribué à Messi à la place de son coéquipier Benzema ? Non, car Kroos n’a tout simplement pas été surpris. Kroos pas surpris pour Messi "Dans une année de Coupe du Monde, la compétition est toujours privilégiée. Il était le joueur vedette du tournoi. Ce n’était donc pas une surprise", a déclaré le champion du monde. Effectivement, le Mondial étant organisé par la FIFA et la C1 par l’UEFA, KB9 partait battu d’avance. À ne pas rater Un algorithme prédit le vainqueur de la LDC et ce n'est pas le PSG

