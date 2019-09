The Best, Messi : "Une soirée spéciale"

Lionel Messi n'a pas caché sa fierté après avoir été élu meilleur joueur de l'année à la cérémonie FIFA The Best.

Lionel Messi a devancé son éternel rival Cristiano Ronaldo mais aussi Virgil Van Dijk, le favori du jour, pour s'adjuger le prix FIFA The Best.

L'attaquant argentin remporte cette distinction individuelle pour la 6ème fois dans sa carrière.

"Je remercie tous ceux qui m'ont décidé de me remettre ce prix. C'est toujours très agréable cette reconnaissance. Les prix individuels sont pour moi secondaires car je crois que le plus important c'est le collectif, mais c'est une soirée spéciale car j'ai mon épouse et mes trois enfants avec moi. Partager ce moment avec eux ce soir c'est quelque chose d'unique, de fantastique, qui n'a pas de prix. Mes enfants aiment le foot. Ils deviennent fous de voir tous ces joueurs autour d'eux. Ils ont un petit peu honte de demander des photos. Je suis heureux de cela. Merci de nouveau à tous", a expliqué Messi sur scène.

A noter que Cristiano Ronaldo n'était pas présent à la cérémonie à Milan, au contraire de Virgil van Dijk.