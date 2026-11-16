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Jurriën Timber va bientôt prolonger à Arsenal, assure The Athletic ce lundi. Le contrat actuel du défenseur polyvalent avec le champion d’Angleterre court jusqu’à la mi-2028.

Selon des sources, les deux parties sont parvenues à un accord sur un contrat revalorisé pour Timber, devenu un joueur important depuis son arrivée en 2023. La durée du nouvel accord n’est pas encore connue.

Timber a connu un début de parcours dramatique à Arsenal. Victime d’une grave blessure au genou en août 2023, il a dû suivre une rééducation de plusieurs mois. Le défenseur s’est battu pour revenir et a joué un rôle important dans le titre de champion d’Angleterre remporté la saison dernière, le premier d’Arsenal depuis 2004.

L’ancien joueur de l’Ajax a connu d’autres périodes marquées par les blessures. Ce fut aussi le cas la saison dernière, lorsqu’il a fait son retour en pleine forme lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Paris Saint-Germain. Timber n’est pas sorti indemne de cette rencontre à Budapest et a ainsi manqué la Coupe du monde.

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Timber compte désormais 105 matches avec Arsenal. « Grâce à sa polyvalence en défense, Arteta a pu pallier les blessures en défense centrale et au poste d’arrière gauche durant son passage au club. »

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L’international néerlandais a récemment disputé son 100e match sous le maillot d’Arsenal, lors du déplacement à Nottingham Forest (0-1). Timber a inscrit sept buts et délivré onze passes décisives jusqu’ici.

Arsenal veut conserver sa position dominante dans le football anglais et s’attache donc les services de joueurs importants sur la durée. L’entraîneur Mikel Arteta a signé un nouveau contrat de plusieurs années en octobre et le club prévoit de proposer un nouvel accord à Declan Rice.

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« Arsenal s’est attaché les services de Jurriën Timber avant les meilleures années de sa carrière. Depuis son transfert de l’Ajax à Arsenal, le défenseur de 25 ans s’est révélé et s’est forgé une réputation de l’un des meilleurs défenseurs du football mondial dans les duels en un contre un », analyse The Athletic.

Arteta utilise souvent Timber au poste d’arrière droit, où il est en concurrence avec Ben White. Il peut également jouer en défense centrale et au poste d’arrière gauche.