TFC - Reynet : "Beaucoup de facteurs font qu'on n'arrive pas à prendre des points"

Le portier toulousain est revenu sur la terrible série de sept défaites consécutives de son équipe, qui accueille Reims ce samedi (20h).

Sevré de victoire en championnat depuis le 19 octobre contre (2-1), le TFC a cruellement besoin de points ce samedi contre Reims (20h), alors qu'il ne reste que deux matches avant la trêve. Avant ce rendez-vous déterminant, Baptiste Reynet s'est confié à L'Equipe et assure croire que le groupe a les qualités pour redresser la barre.

"C'est la première fois que cela m'arrive... Je n'ai même pas les mots pour l'expliquer. Avec l'effectif qu'on a, cela ne doit jamais arriver : on doit être dans les douze premiers, a-t-il affirmé. Les explications, je ne les ai pas. Beaucoup de petits facteurs font qu'on n'arrive pas à prendre des points.

"On ne se cache pas derrière des excuses, ce sont des explications. Les solutions, on les a : il faut être plus concernés par le travail défensif pendant les entraînements, y venir comme si c'était un match. Les onze joueurs doivent se mettre dans la tête qu'on doit écraser nos adversaires, les enfoncer, pour ne pas prendre de but. On doit considérer la cage comme notre famille : si le ballon rentre, on touche à la famille."

Enfin, l'ancien dijonais a évoqué ses prestations et sa situation personnelle, lui qui a déjà concédé 35 buts depuis le mois d'août (pire défense du championnat). "Mon objectif, quand je débute un match, est de ne pas encaisser de but et là, cela doit faire trois ou quatre mois sans clean sheet [contre Amiens, le 31 août, 2-0]. Je ne suis pas Jésus, je ne peux pas tout arrêter non plus, mais il faut activer des leviers positifs pour ne pas sombrer."