Tevez explique pourquoi Messi n'est pas retourné au Barça

Alors que Lionel Messi a préféré rejoindre la MLS que l'Arabie Saoudite, Carlos Tevez a expliqué pourquoi la Pulga n'était pas retourné au Barça.

Libre cet été après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, Lionel Messi se retrouvait avec la possibilité de pouvoir signer dans plusieurs clubs. Et si l'Argentin a finalement préféré rejoindre la MLS et l'Inter Miami à la place de l'Arabie Saoudite, il a longtemps été question d'un retour au Barça qui est finalement tombé à l'eau. Ce week-end, Carlos Tevez a expliqué pourquoi la Pulga n'était pas retourné au Barça.

Tevez comprend la décision de Messi

Interrogé par ESPN sur le non-retour de Lionel Messi au Barça malgré de nombreuses déclarations des deux camps qui ont donné de l'espoir aux supporters catalans, Carlos Tevez pointe les problèmes financiers du club et la situation compliquée dans laquelle sa signature aurait pu le placer : « Il ne voulait pas retourner à Barcelone et voir ses coéquipiers baisser leurs salaires pour qu'il puisse venir. Il ne voulait pas être le méchant. Cela lui a fait plus de mal que quiconque de ne pas pouvoir retourner à Barcelone qui est sa maison. Je pense que tout était très tiède de la part du Barça. »

Une fois le Barça écarté, l'Argentin a eu à choisir entre l'Inter Miami et la MLS d'un côté et Al Hilal et l'Arabie Saoudite de l'autre. Pour Tevez, Messi a fait le bon choix : « Il aime Miami, c'est une tranquillité pour lui et sa famille. Je pense que ce qu'il a fait était la bonne chose à faire. Et si ce n'était pas Barcelone, où il savait qu'il allait redevenir le centre d'attraction, ce n'était rien en Europe. La décision a été très bien prise. »