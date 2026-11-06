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Teun Koopmeiners a vécu une soirée mémorable en retrouvant son ancien club et en aidant la Juventus à décrocher une victoire cruciale en Ligue Europa. Le milieu de terrain néerlandais a marqué contre l’AZ Alkmaar, mais le fait marquant de la soirée était son duel sur le terrain avec son frère, Peer.

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Une affaire de famille à Alkmaar

Le duel de Ligue Europa entre l’AZ et la Juventus était bien plus qu’un match européen pour Koopmeiners : c’était un retour au bercail marqué par la rivalité fraternelle. Face à son frère cadet Peer, capitaine de l’équipe néerlandaise, Teun a été décisif dans la victoire 2-1 de la Juventus. Malgré l’enjeu, le milieu de terrain a confié avoir vécu une « belle soirée » dans le club où les deux frères ont été formés.

L’ambiance a donné une dimension émouvante aux retrouvailles familiales. Avant le match, les supporters locaux ont déployé une banderole représentant les frères enfants, célébrant leur histoire commune à Alkmaar avant que leurs parcours professionnels ne se croisent sur la scène européenne. Revenant sur cette expérience singulière face à son frère, Koopmeiners a décrit la rencontre comme un match dans le match. « C’était une belle soirée. Nous avons gagné et c’est le plus important », a-t-il confié à Sky Sport Italia.

La rivalité entre les deux frères était palpable tout au long des 90 minutes. Teun a raconté avec humour qu’en seconde période, alors que la Juventus avait pris l’avantage, il n’avait pas résisté à l’envie de taquiner son frère. « En première période, même avec mon frère peut-être, c’était un petit match dans le match. Il jouait beaucoup à gauche, puis, en seconde période, je lui ai dit que nous menions deux à zéro », a-t-il ajouté en riant.

Un père nerveux dans les tribunes

Pendant que les frères s’affrontaient sur le terrain, leur père suivait la rencontre depuis les tribunes, mais la nervosité aurait pris le dessus. Bien qu’il soit psychologue, le père des Koopmeiners a eu du mal à garder son calme en voyant ses deux fils s’opposer dans un match à tel enjeu. Teun a raconté une anecdote amusante sur son père, incapable de rester jusqu’au bout de la rencontre tant l’émotion était forte.

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« Notre père est psychologue, mais on ne peut pas travailler avec lui, il est trop nerveux quand nous jouons », a expliqué le joueur de la Juventus. Voir ses deux fils dans des équipes adverses était trop difficile à supporter pour lui. Teun a plaisanté sur son départ prématuré du stade : « Surtout ce soir, parce que ses deux fils étaient là. Je pense qu’au bout de vingt minutes, il est retourné à la voiture. »

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Taquineries et frustration après le match

La victoire de la Juventus a laissé Peer, on peut le comprendre, frustré, d’autant que son frère aîné lui avait rappelé le score en plein match. Teun a reconnu que le capitaine de l’AZ Alkmaar n’avait apprécié ni le résultat ni les taquineries. « Peer était un peu en colère, mais ce n’est pas grave », a déclaré Teun, considérant cet accrochage comme une part naturelle du football et des relations entre frères.

Au-delà de cette histoire familiale, Koopmeiners se concentrait sur sa progression et sur la dynamique de son équipe. Après plusieurs bonnes performances, le milieu de terrain a souligné la nécessité de maintenir son niveau face aux défis à venir en Serie A. « J’ai bien joué lors des derniers matches, je dois tout donner pour l’équipe. Ce week-end aussi, je dois continuer comme ça contre la Fiorentina. Je dois garder la tête froide », a-t-il conclu.

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Une victoire malgré une cascade de blessures

Ce résultat était particulièrement important pour l’équipe de Luciano Spalletti, compte tenu du grand nombre de joueurs absents. Privée de plusieurs éléments clés, la Juventus s’est appuyée sur l’efficacité de Koopmeiners et de Randal Kolo Muani pour venir à bout d’une équipe de l’AZ tenace. Le club néerlandais affichait jusque-là un excellent bilan à domicile dans les compétitions européennes, ce qui rend la victoire des visiteurs encore plus remarquable.

Malgré une frayeur en fin de match, lorsque Mexx Meerdink a réduit l’écart pour l’équipe d’Eredivisie, la Juventus a tenu bon pour empocher les points. Cette victoire consolide sa position dans la phase de ligue de la Ligue Europa et lui donne confiance avant de retrouver le championnat.