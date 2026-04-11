Teun Koopmeiners a eu le dernier mot malgré un accueil hostile à son entrée en jeu contre la Juventus

La Juventus a réalisé une excellente opération samedi en Serie A. L’équipe de Luciano Spalletti s’est imposée 1-0 au terme d’un match disputé face à l’Atalanta et, grâce à ces trois points, dépasse Côme pour s’emparer de la quatrième place. Côme, qui compte deux unités de moins, défiera l’Inter dimanche. Pour l’Atalanta, septième avec sept points de retard sur la Vieille Dame, la qualification pour la Ligue des champions s’éloigne.

Du côté de la Juventus, Teun Koopmeiners n’était pas titulaire. L’ancienne star de l’Atalanta est entrée en jeu à vingt minutes de la fin et a été massivement sifflée par les supporters locaux, qui n’ont jamais pardonné au Néerlandais la manière dont il avait forcé son transfert à la Juventus en 2024.

La phase initiale, à Bergame, a clairement été dominée par l’Atalanta, qui s’est créé deux occasions franches en neuf minutes. Nicola Zalewski a d’abord vu sa frappe effleurer le cadre, avant que Giorgio Scalvini, deux minutes plus tard, ne voit sa tête heurter la barre transversale.

Les Bergamasques ont poursuivi leur domination en première période, même si les occasions vraiment franches, comme celles du début de match, sont devenues plus rares. La Juventus, elle, ne parvenait guère à faire mieux que des tentatives infructueuses de loin.

Juste avant la pause, les Bergamasques ont de nouveau mis la pression : Charles De Ketelaere a envoyé un coup de tête non cadré, puis la volée de Nikola Krstovic a frôlé le poteau.

Trois minutes après la reprise, la rencontre bascula : le gardien bergamasque Marco Carnesecchi malménagea un centre et Jérémie Boga en profita pour ouvrir le score (0-1).

Malgré l’ouverture du score, la rencontre a peu changé de physionomie. L’Atalanta a dominé sans réussir à concrétiser ses occasions. Le gardien de la Juve, Michele Di Gregorio, a d’abord brillé en repoussant la tentative de Berat Djimsiti, puis Giacomo Raspadori, bien servi, a tiré à côté.

La Juventus a également manqué une belle occasion par l’intermédiaire de Khéphren Thuram, qui a tiré au-dessus à bout portant, mais c’est bien l’Atalanta qui a fait la différence. Les supporters locaux n’ont toutefois pas pu célébrer ce but, et l’équipe de Raffaele Palladino essuie ainsi une défaite probablement cruciale dans la perspective de la Ligue des champions : 0-1.