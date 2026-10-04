Le match nul 1-1 s'est imposé lors de la confrontation entre l'Irlande et l'entité sioniste, disputée dimanche soir en Serbie dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, après que la sélection irlandaise s'est révélée incapable de conserver son avance, malgré le brio de son attaquant Troy Parrott, qui a continué à faire trembler les filets pour la troisième rencontre consécutive.

Parrott a ouvert le score en faveur de l'Irlande sur un penalty avant la fin de la première période, après que Jimmy Dunne a été fauché dans la surface de réparation, portant ainsi le total de l'attaquant de la sélection irlandaise à 4 buts lors des 3 derniers matches internationaux. Mais Dor Peretz, capitaine de la sélection de l'entité sioniste, a égalisé en seconde période, après avoir repris un ballon renvoyé sur une frappe d'Oscar Gloukh qui avait heurté Liam Scales, pour le loger au fond des filets à courte distance.

La rencontre, disputée à huis clos au stade TSC Arena en Serbie, a vu des occasions de part et d'autre pour sceller le résultat, le remplaçant irlandais Chiedozie Ogbene ayant gâché une occasion dangereuse après que le gardien Assaf Tsur a brillamment détourné sa frappe, tandis que la sélection sioniste a buté sur le poteau et la barre transversale à deux reprises.

Avec ce résultat, la sélection irlandaise reste à la troisième place du groupe, à trois points de l'Autriche en tête, après que cette dernière a fait match nul avec le Kosovo plus tôt dans la journée.

Cette confrontation est intervenue à l'issue d'une fenêtre internationale controversée, après que des appels se sont multipliés en Irlande en faveur du retrait de la sélection de ses deux matches face à l'entité sioniste, sur fond de guerre à Gaza. La campagne « Arrêtez le match » a organisé des manifestations avant et pendant la rencontre face à l'Autriche à Dublin, mais la Fédération irlandaise de football a décidé de disputer les deux matches, qui se sont déroulés sur des terrains neutres.

Les joueurs irlandais ont réitéré leur position de protestation, s'abstenant de serrer la main des joueurs de l'entité sioniste et baissant la tête pendant l'exécution de son hymne national ; ils ont également porté des brassards noirs en deuil de toutes les victimes tombées dans la guerre, tandis que les joueurs de l'entité sioniste ont porté des brassards noirs en mémoire des morts des attaques du 7 octobre 2023.