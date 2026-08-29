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Konstantelias VerletzungIMAGO / HMB-Media
Falko Blöding

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Test des tiroirs directement sur la pelouse ! La nouvelle star du BVB se blesse au genou contre le HSV

Bundesliga
Borussia Dortmund vs Hambourg
Borussia Dortmund
Hambourg
G. Konstantelias

Giannis Konstantelias s’est blessé au genou gauche lors de ses débuts en Bundesliga avec le BVB, samedi soir contre le HSV.

Le joueur de 23 ans s’est blessé peu après la reprise, alors que le score était de 2-0, en se tordant le genou lors d’un duel. Konstantelias est tombé au sol, est d’abord resté allongé et s’est caché le visage entre les mains. Les kinés de Dortmund ont encore effectué sur la pelouse le fameux « test du tiroir », qui permet de vérifier la stabilité des articulations.

Pour Konstantelias, la suite du match s’est ensuite arrêtée là. Il a quitté la pelouse en boitant à la 54e minute, sous les applaudissements encourageants, Marcel Sabitzer entrant à sa place. Les ralentis télévisés laissaient peut-être entrevoir une blessure plus grave. L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac (54 ans), s’est directement renseigné auprès de Konstantelias sur la touche et a tenté de remonter le moral à son nouveau joueur de couloir droit, mais sans grand succès.

Jusqu’à sa sortie, Konstantelias avait réalisé des débuts en Bundesliga impeccables sous le maillot des Schwarzgelben. Avec son compatriote grec Konstantinos Karetsas, il a été impliqué dans pratiquement toutes les attaques dangereuses du vice-champion.

Il a récompensé sa forte performance avec le but du 2-0 (45e+1). Il a profité d’une passe subtile de Maximilian Beier venue du côté gauche juste avant la pause. Konstantelias a repiqué vers l’intérieur avant de conclure entre les jambes du défenseur du HSV Sebastiaan Bornauw (27 ans). Ce dernier a encore légèrement dévié le ballon, laissant le gardien Daniel Heuer-Fernandes (33 ans) sans la moindre chance d’intervenir.

Konstantelias n’est arrivé qu’il y a quelques jours, après l’échec du recrutement de Said El Mala (20 ans, 1. FC Cologne), pour 26 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Il doit remplacer Karim Adeyemi (24 ans), parti au Barça, et a déjà laissé une bonne impression lors de la Supercoupe il y a une semaine contre le Bayern Munich (1-2).

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