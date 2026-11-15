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L’ancien capitaine de l’Angleterre Terry Butcher a comparé Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or, à Bobby Moore, capitaine de l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 1966, après que l’attaquant a battu le record de sélections de l’Angleterre. À la suite de cette apparition historique jeudi contre la Croatie à Wembley, l’ancien défenseur estime que Kane peut mener l’Angleterre au sacre à l’Euro 2028.

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L’ancien capitaine salue un attaquant qui bat des records

Butcher estime que l’attaquant de 33 ans inspire le même respect que le seul capitaine à avoir mené l’Angleterre à la victoire en Coupe du monde et qu’il peut mettre fin à l’attente d’un titre majeur pour son pays, à domicile, dans deux ans. Présent à Wembley jeudi pour recevoir sa propre distinction commémorative, l’ancien défenseur central a vu Kane célébrer son récent triomphe au Ballon d’Or en devenant le joueur le plus sélectionné de l’équipe masculine d’Angleterre. L’attaquant a marqué l’occasion en transformant le penalty décisif lors d’une victoire 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA.

Un professionnel exemplaire qui montre la voie

Interrogé par Press Association sur le leadership et la longévité de Kane avant la phase finale de 2028, organisée conjointement par l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et la République d’Irlande du 9 juin au 9 juillet, Butcher a déclaré : « Je le trouve formidable. Il joue actuellement l’un des meilleurs footballs de sa carrière. Il est détendu, en forme, il paraît solide et il a une attitude fantastique. Il est entouré de personnes vraiment agréables.

« Il a une bonne hygiène de vie, se comporte comme il faut et joue comme il faut. C’est un professionnel exemplaire. Pour moi, il ressemble à Bobby Moore par le respect qu’il inspire aux autres.

« Ce n’est pas le même type de joueur que moi : c’est un attaquant, alors que j’étais défenseur central, et la plupart des gens préfèrent qu’un défenseur ou un milieu de terrain soit capitaine. Mais il montre l’exemple. Il fait ce qu’il faut, il a un mental solide. Il en veut et il est très respecté.

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« Il en a encore sous le pied. Nous voulons qu’il obtienne encore plus de sélections et marque encore plus de buts. La Coupe du monde est peut-être un peu trop lointaine, mais il est tout à fait possible qu’il soit capitaine de l’Angleterre à l’Euro. En tout cas, je l’espère. »

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Un tournoi à domicile, une occasion en or

Après avoir atteint les deux dernières finales du Championnat d’Europe et décroché le bronze lors de la Coupe du monde de cet été, avec une troisième demi-finale depuis 1966 après le parcours de 1990, lors duquel Butcher portait le brassard, l’ancien défenseur estime qu’il ne reste qu’un obstacle mental à surmonter : « Mentalement, nous savons que nous sommes déjà arrivés jusque-là sans parvenir à franchir le dernier cap, mais il faut laisser cela de côté.

« Il y a un gros obstacle, un véritable fossé à franchir. Une fois de l’autre côté, on se dit : “Waouh, c’est la terre promise.” Mais je pense, je pense que l’équipe est bien placée [pour gagner]. Ce serait formidable de le faire à domicile, devant notre public. Tout est réuni pour que nous y parvenions maintenant. Il faut en profiter. »

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Un sérieux test à Madrid

Avant de se tourner vers 2028, l’équipe de Thomas Tuchel affrontera ce que Butcher considère comme un « test décisif » lorsqu’elle se rendra dimanche chez l’Espagne, championne du monde. Déjà assurée d’une place en quarts de finale de la Ligue des nations en mars après sa victoire contre la Croatie, l’Angleterre prendra la première place de son groupe si elle met fin à la longue série d’invincibilité de l’Espagne à Madrid. Une victoire marquante dans la capitale espagnole couronnerait une année mémorable et renforcerait une confiance essentielle.