L’international allemand était titulaire du champion de Turquie, qui a bien failli vivre une humiliation à domicile contre le promu Corum FK. Sané a déçu sur toute la ligne lors du nul 2-2 et a été remplacé peu avant la fin.

« Même si le nom de Leroy Sané promet beaucoup, sa prestation sur le terrain est une totale déception. La saison dernière, ce n’était guère différent », a sévèrement jugé le journaliste turc Burak Özdemir du quotidien sportif Fanatik au sujet de l’attaquant. Le langage corporel de Sané serait « affreux, et sa prestation est encore pire ! On dirait presque qu’il vaudrait mieux qu’il ne soit même pas là. »

Sané, arrivé libre du FC Bayern à Galatasaray à l’été 2025, sort d’une première saison mitigée à Istanbul. Jusqu’ici, il n’a pas réussi à répondre aux grandes attentes placées en lui, et le début de son deuxième exercice a lui aussi plutôt mal tourné.

Avantage gâché, Osimhen sauve tardivement un point à Galatasaray

Victor Osimhen a au moins permis de limiter les dégâts. La star nigériane de l’attaque avait d’abord donné l’avantage à Galatasaray à la 53e minute, mais les visiteurs de Corum ont rapidement réagi. L’international grec Alexandros Kyziridis, arrivé il y a seulement quelques jours du Heart of Midlothian, en Écosse, dans le nord de la Turquie, a égalisé à 1-1 à la 59e minute d’une somptueuse frappe lointaine.

Et seulement deux minutes plus tard, Corum, qui n’était monté pour la première fois en deuxième division turque qu’en 2023 et fête cette saison sa première en Süper Lig, menait soudain 2-1. Le défenseur central de Galatasaray Davinson Sanchez a commis une erreur fatale sur l’action du but : en tant que dernier homme, dans son duel avec l’attaquant visiteur Jesus Ramirez, la passe en retrait de Sanchez vers le gardien Ugurcan Cakir a été bien trop courte. Ramirez a récupéré le ballon, est ensuite resté lucide face à Sanchez et à Cakir, sorti à sa rencontre, avant de marquer d’un lob.

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Galatasaray a alors dû se retrousser les manches pour éviter un départ complètement raté. À partir de la 70e minute, le champion en série a évolué en supériorité numérique, puisque le buteur de l’égalisation de Corum, Kyziridis, a été expulsé après une faute horrible. Sans nécessité, l’attaquant a écrasé le tendon d’Achille de Yunus Akgün près de la ligne médiane avec la semelle en avant et s’est immédiatement pris la tête entre les mains, car il savait ce qui allait suivre. L’arbitre Batuhan Kolak a très logiquement montré le carton rouge à Kyziridis.

Une nouvelle concurrence pour Leroy Sané ? Galatasaray a besoin d’autres recrues

Avec un homme de plus, les locaux ont ensuite poussé, mais n’ont été récompensés qu’à la toute fin. À la 90e minute, Osimhen a inscrit de la tête le but du 2-2 final sur un corner de Gabriel Sara.

Autour de Galatasaray, après cette entame décevante, les appels à de nouvelles recrues se sont faits encore plus insistants. « Je pense que Galatasaray a besoin de trois à quatre renforts offensifs lors des trois dernières semaines du mercato. Au minimum un avant-centre, un meneur de jeu et un ailier », a réclamé Ugur Meleke, du journal turc Hürriyet, demandant entre autres un nouveau concurrent pour Sané sur les ailes.

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L’entraîneur Okan Buruk a lui aussi laissé matière à réflexion : « Cette semaine est une semaine importante. Il sera important pour nous de recruter de nouveaux joueurs cette semaine. Tant en ce qui concerne la taille de l’effectif que la concurrence interne et les joueurs qui peuvent venir du propre club… nous avons beaucoup de lacunes en attaque. » Il fallait encore des « renforts pour les postes derrière l’attaquant, dans l’axe et sur les ailes, en particulier en attaque », a ajouté Buruk.

Galatasaray n’a pour l’instant recruté que deux nouveaux joueurs

Concernant les renforts offensifs, Galatasaray a récemment visiblement tenté sa chance pour Gabriel Martinelli, d’Arsenal. Les Turcs auraient même déposé une offre de 45 millions d’euros auprès du champion d’Angleterre. Martinelli ne souhaiterait toutefois pas rejoindre la Süper Lig, raison pour laquelle un transfert à Galatasaray n’est pour l’instant plus d’actualité. Un autre joueur offensif d’Arsenal, Ethan Nwaneri, susciterait aussi l’intérêt de Gala, et il y a également eu de temps à autre des rumeurs autour de la star de Milan Rafael Leao.

À ce jour, les supporters de Galatasaray attendent encore des transferts de premier plan cet été. Seuls deux nouveaux joueurs sont arrivés jusqu’ici : le milieu de terrain Lesley Ugochukwu (prêté par le FC Burnley) et le joueur d’avenir Umut Erdem, en provenance du club de deuxième division Manisa FK.

Le premier adversaire de championnat, Corum, a en revanche déjà investi de manière relativement importante avant sa première saison dans l’élite turque. Outre Kyziridis, l’autre buteur du nul inaugural à Istanbul, Ramirez, venait lui aussi d’être recruté récemment, en provenance du club de première division portugaise CD Nacional. Au total, Corum a déjà engagé 18 nouveaux joueurs, parmi lesquels le défenseur central Hrvoje Smolcic (pour 1,2 million d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort) ou l’international albanais Ylber Ramadani (pour un million d’euros en provenance de Lecce). La recrue la plus chère de l’été jusqu’à présent, et de toute l’histoire du club, est le milieu Mohamed Diomande, pour lequel Corum a versé 5,25 millions d’euros aux Glasgow Rangers.