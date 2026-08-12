Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, un incident étrange : un footballeur lutte pour sa vie après s'être réveillé dans une morgue, quelques heures après que son décès eut été annoncé.

Selon le journal "The Sun", les supporters de l'équipe de Katsina United ont été saisis d'une immense frayeur lorsque Chinedu Ozor s'est effondré au cours d'un match amical disputé avant le début de la nouvelle saison au Nigeria, face à l'équipe des Niger Tornadoes.

Après l'avoir examiné, les médecins spécialisés ont annoncé le décès du défenseur, mais les secouristes ont été stupéfaits lorsque Ozor a bougé la main par la suite, alors qu'il se trouvait à la morgue.

Le Nigérian a été transporté en urgence à l'unité de soins intensifs de l'hôpital général de Katsina, où il reçoit un traitement à l'oxygène pendant que les médecins œuvrent à le réanimer et à stabiliser son état.

Le club de Heartland, qui compte parmi les anciens clubs d'Ozor, a provoqué la stupeur chez les supporters lorsqu'il a publié un communiqué.

Le communiqué indiquait : "Des sources fiables affirment que Chinedu Ozor a été transféré de la morgue à l'hôpital après avoir présenté des signes de mouvement."

Et de poursuivre : "Il reçoit actuellement de l'oxygène pendant que les secouristes travaillent à le réanimer."

Cette mise à jour inattendue est intervenue après que son club eut d'abord annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'Ozor était mort.

Le communiqué indiquait : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de notre nouveau joueur Chinedu Ozor, à la suite d'une urgence médicale survenue lors du match amical disputé aujourd'hui face à l'équipe des Niger Tornado. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses proches. Qu'il repose en paix."

Nasir Jiddi, responsable de la communication à Katsina, a ajouté : "Lorsque nous l'avons transporté en urgence dans un hôpital voisin, le médecin a confirmé son décès. Nous avons rassemblé un rapport auprès de la police et l'avons ramené à l'hôpital général de Katsina, où il a également été dit qu'il avait rendu l'âme."

La Nigeria Premier Football League et le club de Kano Pillars ont présenté leurs condoléances après la propagation de la nouvelle du décès du joueur.

Le directeur général du club de Rivers United, Okey Kpalukwu, s'est lui aussi exprimé alors que le choc envahissait le football nigérian.

Il a déclaré : "Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à la direction, aux joueurs, au personnel et aux supporters du club de Katsina United."

Et d'ajouter : "Nos pensées et nos prières accompagnent toute la famille du football nigérian en ces moments difficiles."

Ozor n'avait finalisé son transfert à Katsina qu'au début de ce mois, alors que les préparatifs de la nouvelle saison battaient leur plein.