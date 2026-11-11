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Marc-André ter Stegen, le gardien de but du Barça prêté à l'Ajax Amsterdam, s'est exprimé en toute franchise sur ses années de concurrence avec Manuel Neuer pour le poste de gardien de l'équipe d'Allemagne, reconnaissant avoir ressenti de la frustration à certaines périodes.

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Ter Stegen estimait parfois qu'il méritait davantage d'occasions de jouer, mais il a dans le même temps insisté sur le respect qu'il porte aux décisions des entraîneurs, ainsi que sur sa grande considération pour le gardien du Bayern Munich.

Dans un entretien accordé au journal allemand « Sport Bild », Ter Stegen a été interrogé sur la difficulté de jouer à la même époque que celle marquée par le brio de Neuer, alors que deux gardiens de classe mondiale se disputaient une seule place.

Le gardien allemand a déclaré : « La vérité, c'est que Manuel Neuer n'est pas seulement un grand gardien de but. Ne nous voilons pas la face : il est probablement l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Il bénéficiait aussi d'un grand respect au sein de la sélection nationale, et il le méritait. »

Il a ajouté : « Mais les blessures l'ont aussi entravé, et qui, malheureusement, sait mieux que moi ce que cela signifie ? Cependant, je pense qu'un certain degré de concurrence pousse le gardien qui a l'occasion de jouer à progresser. C'est ainsi que les choses se sont passées entre nous. »

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Il a poursuivi : « Bien sûr, la question demeure : aurais-je préféré être le gardien qui joue ? Assurément ! Mais les entraîneurs qui ont travaillé avec nous en sélection ont choisi Manuel. Il faut respecter cela, et je dois l'accepter, car cela fait tout simplement partie du football. »

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Ter Stegen a reconnu qu'il ne cachait pas toujours sa frustration, déclarant : « Y a-t-il eu des moments où j'ai dû refréner ma colère et garder ma frustration pour moi ? Et m'est-il arrivé parfois de jurer à voix basse quand personne ne m'écoutait ? Assurément ! »

Il a enchaîné : « Il y a aussi eu des moments où j'ai eu le sentiment que je méritais peut-être une plus grande chance. »

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« Le plus amer »

Interrogé plus précisément sur la Coupe du monde 2018 en Russie, lorsque Neuer est revenu en sélection après une absence d'environ 8 mois due à une blessure et a obtenu le poste de gardien titulaire malgré le fait qu'il n'avait pas disputé suffisamment de matchs officiels avant le tournoi, Ter Stegen a décrit cet épisode comme le plus douloureux pour lui.

Il a déclaré : « C'était le moment le plus amer pour moi, mais je ne veux pas y revenir. En fin de compte, c'est l'entraîneur qui prend la décision. Tu peux être en colère autant que tu veux, mais cela ne changera rien. »

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Les racines de la concurrence entre les deux gardiens remontent à de longues années, puisque Neuer est resté le premier choix de la sélection allemande, malgré une grave blessure subie en septembre 2017, qui l'a éloigné des terrains pendant près de 8 mois en raison d'une fracture du métatarse et d'une intervention chirurgicale.

Ter Stegen a gardé les buts de la sélection durant son absence et a affiché de solides performances qui lui ont fait croire que sa chance de jouer comme titulaire à la Coupe du monde 2018 était devenue proche.

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Mais Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne à l'époque, a décidé de réintégrer Neuer dans le onze de départ avant le début du Mondial, après que ce dernier a disputé un match amical face à l'Autriche en juin 2018, malgré sa longue absence des matchs.

Neuer a été titulaire lors des trois matchs de l'Allemagne en phase de groupes, tandis que Ter Stegen est resté sur le banc des remplaçants, dans un tournoi qui a vu la sélection allemande éliminée dès le premier tour, pour la première fois depuis 1938.