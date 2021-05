Ter Stegen : "Haaland rendrait n'importe quelle équipe meilleure"

Le gardien barcelonais reconnait que la venue d'Erling Haaland au Camp Nou serait un grand plus pour sa formation.

Marc-André ter Stegen accueillerait Erling Haaland à Barcelone à bras ouverts. Le portier allemand reconnait volontiers que le prolifique attaquant du BVB «rendrait n'importe quelle équipe du monde meilleure».

Il n'y a aucune certitude sur le fait qu'un raid sur le Borussia Dortmund sera lancé par le FC Barcelone. Les contraintes financières de la prochaine fenêtre de transfert ainsi qu'une rude concurrence des autres grands clubs européens devant être pris en compte sur ce dossier. Haaland peut également choisir de ne pas bouger et poursuivre son développement en Allemagne.

Ter Stegen a accepté de s'exprimer sur cette piste en indiquant que celui qui va acquérir cette étoile fera une très belle affaire car celle-ci a le potentiel de briller pendant "les 10 prochaines années".

Questionné à propos du goleador scandinave, le gardien de but blaugrana a déclaré à Sport1: "Son style de jeu et ses buts sont impressionnants. Quand vous voyez des vidéos dans lesquelles il court de l'arrière vers l'avant en plein sprint et frappe la balle de toutes ses forces, c'est incroyable. C'est sa détermination, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert. Soit vous avez cette volonté, soit vous ne l'avez pas".

Haaland, "un attaquant incroyable pour les 10 prochaines années"

"Haaland rendrait n'importe quelle équipe au monde meilleure. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne restera pas à Dortmund, a poursuivi la doublure de Neuer au sein de la Mannschaft. Le BVB est un club très bien géré dans lequel un excellent travail a été fait ces dernières années. Pourquoi ne devrait-il pas y rester encore une année? Ce ne serait en aucun cas un recul. Mais, s'il part, sa nouvelle équipe aura un attaquant incroyable pour les 10 prochaines années".

Alors que Barcelone réfléchit à des cibles potentielles pour le prochain mercato, tous les efforts sont également déployés pour garder les hommes clés dans leur effectif. Lionel Messi est en tête de cette liste. Le contrat du sextuple lauréat du Ballon d'Or n'ayant toujours pas été prolongé.

De nouvelles discussions ont été évoquées et la gloire en Copa del Rey, ainsi que la possibilité d'aller chercher un nouveau titre de champion d'Espagne pourraient finir par convaincre La Pulga de rempiler. Et Ter Stegen fait partie de ceux qui sont impatients de voir le stylo mis sur papier. Cependant, aucune pression n'est exercée sur le joueur de 33 ans par ses collègues du club, le sud-américain ayant clairement indiqué qu'aucune décision ne serait prise sur son avenir avant l'été.

Ter Stegen a confié ce qui suit au sujet de son prestigieux coéquipier: "C'est le joueur de ces dernières années pour le FC Barcelone. Il est le maximum. Bien sûr, ce serait une perte pour le FC Barcelone s'il partait. En fin de compte, lui seul peut décider de rester ou non."