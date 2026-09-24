Felix Nmecha a donné l’avantage à l’équipe d’Allemagne à la 32e minute. En seconde période, les Pays-Bas se sont procuré plusieurs belles occasions, jusqu’à ce que Cody Gakpo inscrive l’égalisation méritée à la 90e+2.

Dimanche, l’équipe d’Allemagne affrontera la Grèce à Augsbourg. Ensuite, il restera encore un match à domicile contre la Serbie à Munich ainsi que le match retour à l’extérieur contre la Grèce.

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Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Marc-Andre ter Stegen

Jürgen Klopp l’avait désigné comme gardien titulaire provisoire. Reste à savoir si c’était justifié, tant sa prestation à Amsterdam a laissé planer le doute. Les actions de ter Stegen ont oscillé entre le catastrophique et l’exceptionnel. Sur corners, le joueur de 34 ans a affiché de gros problèmes dans la maîtrise de sa surface et a ainsi eu sa part de responsabilité sur deux buts encaissés (12e et 62e). Heureusement pour ter Stegen, les deux réalisations ont toutefois été refusées pour une faute néerlandaise. Dans le jeu au pied, ter Stegen a semblé à plusieurs reprises en manque de sécurité. À la 42e minute, il a mis son équipe en difficulté avec une passe ratée fatale directement sur Cody Gakpo. Après quelques arrêts attendus, ter Stegen a toutefois signé quatre superbes réflexes en seconde période sur des tentatives de Denzel Dumfries (60e), Mexx Meerdink (62e), encore Meerdink (73e) et Noa Lang (89e). Impuissant sur le but encaissé en fin de match. Note : 3,5.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Philipp Treu

Seul débutant à intégrer directement le onze de départ. Le Fribourgeois de 25 ans s’est montré appliqué sur le couloir droit dans le jeu vers l’avant. Sur l’action du 1-0, Treu a trouvé Adeyemi grâce à un centre à ras de terre, avant que Nmecha ne conclue finalement. Dans son placement sans le ballon, il a parfois semblé un peu désorienté, ce qui s’explique aussi par la mauvaise couverture d’ensemble de l’équipe allemande. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Jonathan Tah

En défense centrale, Klopp a fait confiance à la paire Tah/Schlotterbeck, également préférée par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann. Tah a d’abord eu des problèmes face à Brian Brobbey, tout aussi puissant physiquement. À la 11e minute, Tah a fait clairement trébucher Brobbey lors d’un duel dans la surface. L’arbitre Hernandez Hernandez a laissé jouer. Tout comme sur l’action suivante, lorsque Tah a reçu sur la main droite collée au corps une frappe lointaine de Tijjani Reijnders. À la 35e minute, Brobbey a dû sortir, touché, ce qui a quelque peu allégé la suite du match de Tah. Sur l’énorme occasion de Meerdink, Tah était trop loin (66e). Note : 4.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Nico Schlotterbeck

Il s’est rendu coupable de plusieurs petites inattentions. Sur le but finalement refusé de van Dijk (12e), Schlotterbeck n’a pas sauté assez haut non plus. En fin de première période, il a également perdu un ballon de manière imprudente aux abords de sa propre surface. En contrepartie, il a réussi quelques bonnes passes. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Nathaniel Brown

D’abord porté vers l’attaque : à la 38e minute, Brown s’est projeté vers l’avant et a parfaitement servi Adeyemi, qui a toutefois complètement manqué sa reprise alors qu’il était seul. Défensivement, comme toute l’équipe allemande, il a été fébrile. Sur l’égalisation tardive, Brown a perdu Gakpo de vue. Note : 4.

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Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Felix Nmecha

D’abord discret, avant de profiter d’un ballon à bout portant pour inscrire le 1-0. Dans le jeu sans ballon, le milieu allemand a, dans son ensemble, de nouveau souvent semblé désorienté. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Joshua Kimmich

Revenu de son poste de latéral droit dans l’axe du milieu, il y a enrichi le jeu allemand grâce à de bonnes passes. Son renversement vers Treu a été à l’origine du 1-0 de Nmecha. En revanche, Kimmich n’a pas non plus apporté la couverture défensive nécessaire. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Nadiem Amiri

Intégré au onze de départ au dernier moment, parce que Jamal Musiala s’était plaint de problèmes à la cuisse pendant l’échauffement. Il a labouré le côté gauche de l’entrejeu, mais n’y a que très rarement touché le ballon. Il a tout de même trouvé Brown d’une passe géniale à l’origine de l’énorme occasion d’Adeyemi. Note : 4.

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Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Karim Adeyemi

Très remuant sur l’aile droite dans un premier temps, comme récemment face au FC Barcelone. Adeyemi a participé à la construction du 1-0, avant de manquer complètement, seul face au but et à environ dix mètres, l’énorme occasion du 2-0 sur un service parfait de Brown. Ensuite, il a nettement baissé de pied. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Kai Havertz

L’avant-centre allemand n’est jamais entré dans son match. Il s’est retrouvé pour la première fois sous les projecteurs à la 22e minute, lorsqu’il est tombé au sol après un vilain coup de pied de Quinten Timber au genou et à la cuisse. Havertz a bien tenté de continuer, mais a dû sortir peu après. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Kevin Schade

Remplacé à la 64e minute pour sa sixième sélection après une prestation globalement discrète. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, notes contre les Pays-Bas : Remplaçants

Younes Ebnoutalib : Entré à la 30e minute à la place de Havertz, blessé, il a tout de suite été dans le coup. Une minute seulement après son entrée, il a buté sur Bart Verbruggen avec une bonne frappe depuis un angle fermé. Ensuite, Ebnoutalib s’est éteint. Note : 4.

Chris Führich : Entré à la 63e minute à la place de Schade. Note : 4.

Anton Stach : A également remplacé Nmecha à la 63e minute et a pris place dans l’entrejeu. Note : 4.

Serge Gnabry : Six jours après son retour avec le Bayern, Gnabry a aussi eu droit à une première courte apparition avec l’équipe d’Allemagne. Il est entré à la 80e minute à la place d’Adeyemi. Avant l’égalisation, il a perdu le ballon de manière décisive. Non noté.

Yannik Engelhardt : Entré à la place d’Amiri à la 80e minute pour faire ses débuts avec l’équipe d’Allemagne. Non noté.