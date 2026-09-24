Felix Nmecha a donné l’avantage à l’équipe d’Allemagne à la 32e minute. En seconde période, les Pays-Bas se sont procuré plusieurs belles occasions, jusqu’à ce que Cody Gakpo inscrive l’égalisation méritée à la 90e+2.

Dimanche, l’équipe d’Allemagne affrontera la Grèce à Augsbourg. Ensuite, il restera encore un match à domicile contre la Serbie à Munich, puis le match retour à l’extérieur contre la Grèce.

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Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Marc-André ter Stegen

Jürgen Klopp l’avait désigné comme gardien titulaire provisoire. Reste à savoir si c’était justifié, tant sa prestation à Amsterdam a laissé planer le doute. Les interventions de ter Stegen ont oscillé entre le désastreux et le remarquable. Sur les corners, le joueur de 34 ans a affiché de gros problèmes dans la maîtrise de sa surface, ce qui l’a impliqué sur deux buts encaissés (12e et 62e). À la chance de ter Stegen, les deux réalisations n’ont toutefois pas été validées en raison d’une faute néerlandaise. Dans le jeu au pied, ter Stegen a semblé à plusieurs reprises fébrile. À la 42e minute, il a mis son équipe en difficulté avec une passe totalement ratée directement sur Cody Gakpo. Après quelques arrêts attendus, ter Stegen a toutefois signé pas moins de quatre beaux réflexes en seconde période sur des tentatives de Denzel Dumfries (60e), Mexx Meerdink (62e), encore Meerdink (73e) et Noa Lang (89e). Impuissant sur le but encaissé en fin de match. Note : 3,5.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Philipp Treu

Seul débutant à avoir directement intégré le onze de départ. Le joueur de Fribourg, âgé de 25 ans, s’est montré appliqué dans le jeu vers l’avant sur le côté droit. Avant le 1-0, Treu a servi Adeyemi avec un centre à ras de terre, avant que Nmecha ne conclue au final. Dans son placement sans ballon, il a parfois semblé un peu désorienté, ce qui tenait aussi à la mauvaise couverture d’ensemble de l’équipe allemande. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Jonathan Tah

En défense centrale, Klopp a fait confiance au duo Tah/Schlotterbeck, également préféré par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann. Tah a d’abord eu des difficultés face à Brian Brobbey, tout aussi puissant physiquement. À la 11e minute, Tah a fait trébucher de manière décisive Brobbey lors d’un duel dans la surface. L’arbitre Hernandez Hernandez a laissé jouer. Exactement comme sur l’action suivante, lorsque Tah a reçu sur la main droite collée au corps une frappe lointaine de Tijjani Reijnders. À la 35e minute, Brobbey a dû sortir, touché, ce qui a rendu la soirée de Tah un peu plus tranquille. Sur l’énorme occasion de Meerdink, Tah était trop loin (66e). Note : 4.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Nico Schlotterbeck

Il s’est rendu coupable de quelques petites inattentions. Sur le but finalement refusé de van Dijk (12e), Schlotterbeck n’est lui aussi pas monté assez haut. En fin de première période, il a en outre perdu le ballon de manière imprudente devant sa propre surface. En contrepartie, il a aussi réussi quelques bonnes passes. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Nathaniel Brown

D’abord porté vers l’offensive : à la 38e minute, Brown s’est projeté vers l’avant et a parfaitement servi Adeyemi, qui a toutefois manqué le cadre alors qu’il était totalement seul. Défensivement, il a vacillé comme toute l’équipe allemande. Sur l’égalisation tardive, Brown a perdu Gakpo de vue. Note : 4.

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Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Felix Nmecha

D’abord discret, avant de pousser le ballon au fond à bout portant pour le 1-0. Sans ballon, le milieu allemand a globalement encore une fois semblé désorienté. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Joshua Kimmich

Revenu du poste d’arrière droit à l’axe du milieu, il y a enrichi le jeu allemand grâce à de bonnes passes. Son renversement vers Treu a été à l’origine du 1-0 de Nmecha. Mais Kimmich non plus n’a pas assuré la couverture défensive nécessaire. Note : 3.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Nadiem Amiri

Propulsé à la dernière minute dans le onze de départ, parce que Jamal Musiala s’était plaint de problèmes à la cuisse pendant l’échauffement. Il a labouré le côté gauche de l’axe, mais n’y a que très rarement touché le ballon. Il a tout de même parfaitement lancé Brown d’une passe géniale à l’origine de l’énorme occasion d’Adeyemi. Note : 4.

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Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Karim Adeyemi

Très remuant d’entrée sur l’aile droite, un peu comme récemment au FC Barcelone. Adeyemi a participé à l’action du 1-0, avant de vendanger ensuite, totalement seul, une énorme occasion de 2-0 sur un service parfait de Brown, à environ dix mètres. Il a ensuite nettement baissé de pied. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Kai Havertz

L’avant-centre allemand n’est jamais entré dans son match. Il a été pour la première fois au centre de l’attention à la 22e minute, lorsqu’il s’est écroulé après un vilain coup de pied de Quinten Timber au niveau du genou et de la cuisse. Havertz a bien tenté de continuer, mais il a dû sortir peu après. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : Kevin Schade

Remplacé à la 64e minute, après une prestation globalement discrète pour sa sixième sélection. Note : 4.

Équipe d’Allemagne, les notes contre les Pays-Bas : les remplaçants

Younes Ebnoutalib : Entré à la 30e minute à la place de Havertz, blessé, il a immédiatement été dans le coup. Une minute seulement après son entrée, il a buté sur Bart Verbruggen d’une bonne frappe en angle fermé. Ensuite, Ebnoutalib a disparu de la circulation. Note : 4.

Chris Führich : Entré à la 63e minute à la place de Schade. Note : 4.

Anton Stach : A lui aussi remplacé Nmecha à la 63e minute et a pris place dans l’entrejeu. Note : 4.

Serge Gnabry : Six jours après son retour avec le FC Bayern, Gnabry a également eu droit à une première courte apparition avec l’équipe d’Allemagne. Il est entré à la 80e minute à la place d’Adeyemi. Avant l’égalisation, il a perdu le ballon de manière décisive. Non noté.

Yannik Engelhardt : Entré en jeu à la place d’Amiri à la 80e minute, il a effectué ses débuts avec l’équipe d’Allemagne. Non noté.