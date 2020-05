Ter Stegen confirme la suspension des négociations avec le Barça

Marc-Andre ter Stegen a insisté sur le fait qu'il était "très heureux" au Barça, malgré le blocage des négociations sur sa prolongation.

Le bail actuel de Ter Stegen expire à la fin de la saison 2021-2022 et l'international allemand est annoncé au , détenteur de la , alors que l'avenir de Manuel Neuer en Bavière est incertain.

Malgré des points d'interrogation sur son propre futur, Ter Stegen a déclaré que ce n'était pas le moment de discuter d'un nouveau contrat en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous avons déjà eu les premières conversations", a déclaré Ter Stegen lors d'un live Instagram avec son ancien club du Borussia Monchengladbach.

"Mais comme je l'ai dit, nous avons arrêté. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Je suis très heureux ici et la situation sportive est bonne, l'équipe se porte bien. Que puis-je demander de plus?"

Ter Stegen a rejoint le Barça depuis l'équipe Monchengladbach en 2014. Depuis son arrivée au Camp Nou, le joueur de 28 ans a remporté quatre titres de la et la , entre autres honneurs.