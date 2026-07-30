Tentative de dissimulation des preuves : des détails choquants accablent un quatuor du Real Madrid dans l'affaire de la « vidéo sexuelle »

Le juge du tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne, a rejeté la demande de classement de l'affaire de la vidéo à caractère sexuel impliquant trois anciens joueurs du centre de formation du Real Madrid et le défenseur de l'équipe première Raúl Asencio, et a décidé de renvoyer le dossier en procès en septembre prochain.

Selon le journal espagnol « Marca », Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García font face à l'accusation d'avoir enregistré et diffusé sans consentement un rapport sexuel avec deux jeunes filles dans le sud de Gran Canaria en 2023, tout en sachant que l'une d'elles était mineure, en plus des accusations de détention de contenus pédopornographiques et d'atteinte à la vie privée.

Asencio, quant à lui, fait face à l'accusation d'avoir montré la vidéo à un tiers après l'avoir reçue sur son téléphone, ce qui constitue une atteinte à la vie privée, selon le journal espagnol.

Dans sa décision rendue jeudi, le juge du tribunal correctionnel numéro 5 a rejeté tous les moyens de la défense, au premier rang desquels la contestation de la saisie des téléphones des accusés et la nullité des preuves qui en ont été extraites.

Le juge a précisé qu'Andrés García a spontanément reconnu sa participation à l'enregistrement lorsqu'il a été convoqué comme témoin devant la Garde civile, ce qui a poussé les enquêteurs à interrompre son témoignage et à le convoquer comme accusé en présence de son avocat.

Le jugement a confirmé que la Garde civile a agi conformément à la loi, et que le téléphone est à la fois une source de preuves et un instrument du crime, la loi n'exigeant pas le consentement de son propriétaire pour sa saisie. Il a souligné l'existence d'un risque réel de disparition des preuves, après que tous les accusés eurent effectué une sauvegarde de leurs comptes et supprimé leurs contenus avant leur arrestation, dans une tentative d'entraver l'enquête.

Le juge a également rejeté le recours déposé contre l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre l'une des victimes et Asencio, affirmant que la Cour suprême autorise la présentation de tels enregistrements comme preuve.

Concernant le pardon accordé à Asencio par les deux victimes après leur dédommagement, le juge a précisé que ce pardon ne couvre que l'accusation d'atteinte à la vie privée visant Asencio, et ne s'étend pas à l'accusation de détention de contenus pédopornographiques visant les autres accusés. Le caractère volontaire de ce pardon devra être vérifié lors des audiences du procès prévues les 3, 4 et 7 septembre.

Le ministère public réclame quatre ans et sept mois de prison pour Ruiz, Rodríguez et García, et deux ans et demi de prison pour Asencio, se disant prêt à alléger la peine du défenseur du Real Madrid si les deux victimes confirment leur pardon devant le tribunal.