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Le Néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink, l'une des légendes de Chelsea, a minimisé les tensions au sein du vestiaire, sur fond de rumeurs d'un différend entre Cole Palmer et João Pedro, après la lourde défaite face à Leeds United (4-1), samedi soir dernier, en Premier League.

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Palmer et Pedro ont été aperçus en train d'échanger quelques mots au bord du terrain après la rencontre, une scène qui a suscité de nombreuses discussions parmi les supporters de Chelsea, d'autant qu'il a été rapporté que Palmer n'avait pas salué les fans du club au coup de sifflet final, ce qui semblait avoir agacé Pedro, blessé.

Cet épisode est survenu après la troisième défaite de Chelsea lors de ses quatre derniers matchs de Premier League, un revers qui a fait reculer l'équipe à la huitième place du classement et accentué la pression sur le groupe, sur son entraîneur et sur les joueurs ces dernières semaines.

Hasselbaink a déclaré, au micro de l'émission talkSPORT Breakfast aux côtés de Jeff Stelling et Ally McCoist : « Non, je ne pense pas qu'il y ait de la rancœur. Je pense qu'il y a de la frustration parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, et certains joueurs gèrent cela mieux que d'autres. »

La légende de Chelsea a ajouté que les attentes sont bien plus élevées que ce que l'équipe produit actuellement, aussi bien au sein du club qu'à l'extérieur, appelant à ne pas remettre en cause l'engagement de Cole Palmer et assurant qu'à ses yeux, le problème ne se situe pas là pour le moment.

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Hasselbaink a expliqué que Palmer joue différemment ces derniers temps, car il va chercher le ballon, mais dans des zones reculées du terrain, alors qu'il devrait plutôt se projeter vers l'avant. Selon lui, le problème vient des milieux de terrain, qui doivent le trouver dans des positions plus avancées.

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« En ce moment, c'est souvent lui qui lance l'action, donc il ne joue pas dans des zones avancées et il n'est pas souvent présent autour de la surface. Ce sont des choses qui arrivent quand on veut redresser la situation, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution, et ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire », a-t-il poursuivi.

Hasselbaink s'est rangé à l'avis de l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, qui a reconnu les difficultés de son équipe à se relever après les coups durs, citant la blessure de Moisés Caicedo comme un obstacle majeur que l'équipe n'a pas su surmonter face à Leeds United.

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« Avant toute chose, il faut féliciter Leeds pour sa prestation remarquable, a insisté Hasselbaink. C'était de loin la meilleure équipe, elle a mérité sa victoire, elle a dominé la rencontre et n'a laissé aucune chance à Chelsea. Même quand Chelsea a ouvert le score, Leeds est resté dans le match. »

Il a également souligné : « Jusqu'à l'ouverture du score de Chelsea, et jusqu'à la sortie de Caicedo, Chelsea était aussi dans le match et jouait bien mieux. Au moment où Caicedo est sorti, je pense que les choses se sont dégradées sur le plan mental, vu son importance. Et même si un autre joueur important, Henderson, est entré, l'équipe a un peu perdu le contrôle du match. »

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Il a fait remarquer qu'à l'heure actuelle, Chelsea n'arrive pas à faire face aux petits contretemps : quand Pedro ne joue pas, l'équipe ne parvient pas à surmonter son absence et à trouver un moyen de gagner, et quand Caicedo sort, elle ne parvient pas à s'adapter pour l'emporter.

Hasselbaink a conclu : « Le problème est avant tout défensif, et il ne se limite pas à la ligne de quatre défenseurs. Il concerne les onze joueurs, qui doivent tout donner et veiller à empêcher le ballon d'arriver dans le dernier tiers, ou à ce qu'il y arrive sous une forte pression », assurant que Chelsea paraît actuellement un peu fragile et doit rapidement retrouver de la solidité avant les prochains matchs.