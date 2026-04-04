Les rumeurs se multiplient dans les milieux sportifs espagnols concernant une atmosphère instable au sein du vestiaire du FC Barcelone, suite aux déclarations du journaliste espagnol Pepe Estrada qui ont suscité une vive polémique parmi les supporters du club catalan.

Estrada, connu pour ses opinions audacieuses, a révélé lors d'un podcast sur YouTube l'existence de trois groupes au sein de l'équipe : les jeunes qu'il a qualifiés de « jeunes talents », comme Balde, Lamine Yamal et Gavi ; les joueurs en pleine ascension, comme Pedri, Ferran et Kubo ; et enfin le groupe des vétérans, composé de Rafeina, Lewandowski et Ferran Torres.

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Il a expliqué que la relation entre ces groupes relevait « davantage d'une cohabitation professionnelle que d'une véritable amitié », soulignant que chaque partie évoluait dans son propre cercle malgré l'unité de l'objectif sur le terrain.

Ces déclarations ont déclenché une vague de critiques, un grand nombre de supporters du FC Barcelone l'accusant d'avoir délibérément porté atteinte au club et de répandre des mensonges, soulignant que son parcours médiatique comporte des informations controversées et inexactes.

À l’inverse, certains observateurs estiment que ses propos reflètent une réalité tangible au sein de l’équipe ; ils mettent en évidence le fossé entre les générations et le conflit entre les ambitions individuelles, notamment avec l’émergence de jeunes talents comme Lamine Yamal, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen.

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Malgré les vives critiques dont il a fait l'objet, Estrada n'est pas revenu sur ses propos, affirmant qu'il ne cherchait pas à semer la discorde, mais à exposer ce qu'il considère comme des réalités sur le terrain.

Il continue d’apparaître dans les médias, notamment dans l’émission « El Chiringuito » et sur d’autres plateformes, sans se soucier des critiques ou des campagnes d’attaques sur les réseaux sociaux.

En revanche, le FC Barcelone s'efforce de présenter une image tout à fait différente, en mettant en avant, via ses comptes officiels et les interviews de ses joueurs, une atmosphère d'harmonie et de solidarité au sein de l'équipe, afin de dissiper les doutes quant à l'existence de divisions internes.

Entre le démenti du club et l'insistance du journaliste, la vérité reste floue, tandis que le monde sportif espagnol attend de voir si ces informations ne sont qu'un simple battage médiatique ou le signe d'une crise silencieuse qui menace la cohésion de l'un des plus grands clubs du monde.

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