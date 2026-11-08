Tous les regards se tournent vers le stade « Metropolitano », ce dimanche soir, pour suivre le choc tant attendu entre l'Atlético Madrid et son invité, le FC Barcelone, à l'affiche de la 12e journée de la Liga espagnole, une rencontre qui se déroule dans une atmosphère électrique dépassant les simples calculs de la course aux points.

Le FC Barcelone aborde cette confrontation en tête du classement avec 30 points, à égalité avec le Real Madrid qui a disputé un match de plus, et devance de deux points seulement l'Atlético Madrid, deuxième, ce qui confère au match une importance redoublée dans la course au sommet, d'autant que les locaux ont l'occasion de ravir la première place à leur rival direct.

La tension de cette rencontre ne se limite pas aux considérations sportives, puisque l'affaire Julian Alvarez plane sur le match, après que le nom de l'attaquant argentin a été associé à un transfert vers le FC Barcelone l'été dernier, avant que l'opération n'achoppe dans un climat de tension manifeste entre les directions des deux clubs, allant jusqu'à l'échange de critiques et au dépôt de plaintes officielles.

Malgré les tentatives d'apaisement entre Joan Laporta et les responsables de l'Atlético, le match représente un nouveau test pour la relation entre les deux clubs, et revêt également une importance particulière pour Alvarez, qui sera sous les projecteurs face à l'équipe à laquelle son nom a été associé.

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La difficulté de la confrontation s'accroît au regard de la situation sportive des deux équipes, puisque l'Atlético aborde le match sur une série de 7 victoires consécutives en Liga, mais a encaissé une défaite européenne face au Bayern Munich sur le score de 0-2 en milieu de semaine, mettant fin à une série de 9 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

De son côté, le FC Barcelone a retrouvé son équilibre avec deux larges victoires contre Alavés sur le score de 6-1 et Aston Villa 3-0, après avoir subi deux défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Des absences marquantes et des chiffres qui penchent en faveur du Barça

Le FC Barcelone possède un net avantage offensif avant le choc, après avoir marqué 46 buts en 11 matchs de Liga, contre 22 buts pour l'Atlético Madrid, même si ce dernier domine défensivement en n'encaissant que 8 buts, contre 12 pour le club catalan.

Mais l'équipe de Hansi Flick fait face à un problème au niveau de la liste des absents, notamment le milieu de terrain Rodri, victime d'une blessure musculaire lors du match contre Aston Villa, aux côtés de Dani Olmo et Roony, avec des doutes sur la disponibilité de Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen.

Quant à l'Atlético, il est privé de Cristian Romero et Johnny Cardoso, tandis qu'il récupère des options importantes au milieu de terrain, ce qui donne à Diego Simeone une plus grande flexibilité pour gérer la rencontre.

La prédiction de l'intelligence artificielle sur le résultat du choc

En se basant sur les derniers résultats des deux équipes, les statistiques offensives et défensives, l'impact des absences, ainsi que les facteurs du terrain et du public, l'intelligence artificielle a prédit un léger avantage pour le FC Barcelone, malgré la difficulté de la tâche dans le stade de l'Atlético Madrid.

Le résultat le plus probable selon cette évaluation est une victoire du FC Barcelone sur le score de 2-1, avec une probabilité que les deux équipes marquent, les locaux ayant la capacité d'exploiter les espaces derrière la défense du club catalan.

Cela ne signifie pas pour autant que la rencontre est jouée d'avance, car le nul 2-2 reste un scénario fortement envisageable, surtout si Simeone parvient à perturber la construction du jeu barcelonais et à exploiter les transitions offensives.