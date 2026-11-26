Partager Suivez GOAL sur Google

Le PDG du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a tenté d’apaiser les tensions à l’Allianz Arena après la vive sortie de Joshua Kimmich. Le milieu de terrain a publiquement condamné la direction du club pour son traitement de Jamal Musiala, au lendemain d’une soirée européenne décevante.

Publicité

Des tensions internes à l’Allianz Arena

L’ambiance s’est dégradée au Bayern Munich après une série de désaccords publics entre les dirigeants du club et ses joueurs les plus influents. Dreesen est intervenu pour tenter d’apaiser la situation après les vives critiques de Kimmich sur la manière dont la direction a géré le cas Musiala . Ces tensions surviennent à un moment délicat pour le Bayern, qui cherche à préserver sa stabilité malgré une pression extérieure croissante.

Interrogé par le journal Abendzeitung, Dreesen a clairement indiqué qu’il souhaitait soustraire cette discussion au débat public. Le PDG tient à ce que les affaires internes du club restent privées, compte tenu notamment de la sensibilité des sujets abordés. « Je vais m’en tenir à ce que j’ai dit ailleurs. Nous devons nous concentrer sur la résolution des problèmes, pas seulement en parler. Nous voulons régler cela en interne », a déclaré Dreesen au journal, marquant sa volonté de ne pas en dire davantage.

Kimmich défend son coéquipier

De récents propos d’Uli Hoeness et de Karl-Heinz Rummenigge, deux personnalités du Bayern Munich, ont suscité la controverse. Tous deux ont émis des doutes sur la capacité de Musiala à retrouver son niveau d’avant après son affection neurologique et ont remis en question le salaire de l’international allemand. Le joueur de 23 ans a depuis reçu plusieurs marques de soutien, notamment de son coéquipier Kimmich, qui l’a défendu avec émotion après la défaite 2-1 du Bayern contre le LOSC Lille en Ligue des champions mercredi.

« De manière générale, il faut examiner la situation sous différents angles. Je comprends parfaitement que ce ne soit pas non plus une situation facile pour un club », a déclaré Kimmich en zone mixte.

Publicité Publicité

Une communication qui pose problème

La frustration de Kimmich tient essentiellement à ce qu’il perçoit comme un manque de protection du joueur. Musiala traverse une saison 2026-2027 difficile : le milieu de terrain de 23 ans s’est effondré à deux reprises lors de matches de présaison en août, avant de révéler qu’une affection neurologique pouvant être traitée et provoquant de brèves « crises d’absence » lui avait été diagnostiquée. Bien que les médecins aient confirmé que cette affection ne présentait aucun risque à long terme pour sa carrière, Kimmich estime que la place historiquement plus importante du Bayern Munich par rapport à n’importe quel joueur ne justifie pas qu’un joueur soit exposé aux critiques publiques dans une période aussi délicate.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Ce que je ne comprends pas, c’est la manière dont cela est communiqué publiquement. Il ne faut jamais qu’un joueur en fasse les frais. Bien sûr, le club passe toujours en premier et il est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que la personne. Et cela, c’est absolument inacceptable. Ce n’est pas non plus la manière de faire du Bayern. Surtout en ce moment, alors que j’ai souvent souligné à quel point ce club est spécial », a ajouté Kimmich lors de son intervention passionnée devant les médias.

Un appel à retrouver l’unité

Kimmich est également revenu sur sa propre expérience au club pour expliquer pourquoi ces récents événements lui semblent si étrangers à ce qu’il a connu. Le Bayern Munich occupe actuellement la deuxième place de Bundesliga, à seulement deux points du leader, le Borussia Dortmund. Il est aussi 15e au classement de la Ligue des champions, à deux points de la huitième place, dernière position offrant une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Publicité

« Même dans ma propre situation, ce club a été incroyablement spécial . On sentait vraiment que cet esprit de solidarité se traduisait dans les faits. Ce qui vient de se passer ne doit tout simplement jamais se produire de cette manière. Je trouve cela totalement incompréhensible », a conclu Kimmich.