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Zechiel BischofESPN
Siep Engelen

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Tensions à leur comble lors de NEC - Feyenoord : un joueur furieux s’en prend à Gjivai Zechiël dans les couloirs du stade

NEC Nimégue vs Feyenoord
NEC Nimégue
Feyenoord
Eredivisie
G. Zechiel

La première période de NEC - Feyenoord n’a rien d’inoubliable, mais juste avant la pause, la situation s’est soudainement envenimée. Noë Lebreton et Gjivai Zechiël s’étaient déjà accrochés sur le terrain, mais au moment d’entrer dans le tunnel des joueurs, l’incident a connu un prolongement remarqué.

On le voit sur des images d’ESPN. Clement Bischoff n’en avait visiblement pas fini avec la dispute et cherche clairement la confrontation physique avec Zechiël, qui avait donc déjà été impliqué dans l’échauffourée un peu plus tôt.

Bischoff va même jusqu’à asséner un léger coup de tête et doit ensuite être retenu par Jeremiah St. Juste et un membre du staff de NEC. « Let’s see, let’s see », lance-t-il alors à Zechiël, qui avait vraisemblablement lui aussi déjà crié quelque chose à Bischoff auparavant.

Finalement, après l’intervention de plusieurs joueurs, la situation semble s’être calmée, même si Charles Vanhoutte place encore brièvement sa main devant l’objectif de la caméra, privant ainsi des images suivantes de l’incident.

Lors de l’échauffourée sur le terrain, Lebreton et Zechiël ont d’ailleurs été sanctionnés d’un carton jaune. Luciano Valente est lui aussi arrivé de manière très énervée, mais il s’en est sorti sans carton. À la pause de NEC - Feyenoord, après une première période pauvre en occasions, le score est de 0-0.

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