Tensions à l’entraînement du Real Madrid : Antonio Rüdiger a sévèrement réprimandé un coéquipier, tandis que Kylian Mbappé a exprimé sa frustration en hurlant

Antonio Rüdiger a mis le feu aux poudres dans le vestiaire du Real Madrid. Le défenseur allemand s’est ouvertement disputé avec un coéquipier et a été désigné comme responsable. Il a ensuite dû présenter ses excuses à l’ensemble du groupe, selon The Athletic.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté lundi que le groupe reproche à Kylian Mbappé de se remettre d’une blessure sur un yacht plutôt qu’au sein du club.

Selon The Athletic, l’attaquant français s’est aussi mis à dos une partie du groupe en insultant récemment un assistant d’Álvaro Arbeloa.

L’incident avait éclaté après qu’un membre de l’encadrement, sous les ordres d’Álvaro Arbeloa, avait signalé un hors-jeu du Français lors d’une opposition interne, provoquant la colère de Mbappé.

Selon le média américain, Rüdiger aurait lui-même cherché la confrontation à l’issue d’une séance d’entraînement.

Il s’est depuis excusé et a organisé vendredi dernier un barbecue chez lui pour l’ensemble du groupe et leurs familles.

Les joueurs du Real Madrid s’étonnent par ailleurs que ni Mbappé ni Rüdiger n’aient été sanctionnés en interne par le club.