Tension et erreurs… Deschamps reconnaît la mauvaise performance de la France entre les deux mi-temps du match contre le Sénégal

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a admis que les Bleus avaient connu un départ laborieux lors de la première mi-temps de leur match contre le Sénégal, concluant sur un nul blanc ce mardi soir, en ouverture du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

« On a constaté une tension évidente chez les joueurs français, ainsi que de nombreuses erreurs de passe tout au long de la première mi-temps », a-t-il analysé lors de son point presse à la mi-temps.

Au micro de beIN Sports, il a ajouté : « En seconde période, nous devons être plus mobiles et plus fluides pour contourner le bloc défensif sénégalais. »

Il a poursuivi : « Le Sénégal défend bien et se replie rapidement, guettant la moindre de nos erreurs pour en profiter. »

Il a conclu : « Il nous manque la touche finale, ou l’avant-dernière, mais cela reste difficile face à un adversaire comme le Sénégal. Nous devons toutefois bouger davantage et faire preuve de plus de vitesse et de souplesse. »

Rappelons que la France et le Sénégal évoluent dans le groupe 9, en compagnie de l’Irak et de la Norvège, qui s’affronteront demain mercredi à l’aube.







